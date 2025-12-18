閻魔大王に会うため、おちょコ玉をお供に冒険の旅に出かけよう！

D4エンタープライズは12月18日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第80弾タイトルとしてシステムサコムの名作アクションゲーム『幽霊君 MSX2』を配信。価格は880円だ。

▼紹介動画

突然幽霊になってしまい大あわて！

閻魔大王に会うため、おちょコ玉をお供に冒険の旅に出かけよう ある時突然幽霊になってしまった幽霊君は大あわて。以前の記憶もすっかりないからさあ大変。 そこへ現れたおちょコ玉という魂が「地獄に仲間がとらわれているんです。助けてください」なんて言うもんだから、話がますますややこしくなってきた。自分のことだけで手いっぱいなのに……。 でもなにかありそう、閻魔大王に会えばなにかわかるかもしれない。そう思った幽霊君はおちょコ玉をお供に地獄へ……。

本作は1989年にシステムサコムからMSX2向けに発売されたアクションゲーム。通常のショット（おちょコ玉）攻撃に加え、バック・アタックと呼ばれる後ろ方向に跳ぶタックル攻撃を駆使して、多種多彩な動きで迫り来る敵キャラクターを倒し進んで行く。

MSX2の機能を充分に生かした美しいグラフィックやデカキャラクター、痛快なアクションなど、ユーザーから多くの支持を得た名作をぜひ遊んでみよう。

『EGGコンソール 幽霊君 MSX2』は、アプリケーション標準で用意しているゲーム内の各シーンやエンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応している。

※ギャラリー機能はございません。

※USBキーボードはNintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール 幽霊君 MSX2

ジャンル：アクションゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：システムサコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年12月18日）

価格：880円

IARC：3＋（全年齢対象）

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.