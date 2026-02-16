「EGGコンソール」がSteamでも展開決定！
Steamで『ハイドライド3 PC-8801mkIISR』が遊べる！2月25日に「EGGコンソール」版が配信決定
D4エンタープライズは2月16日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」について、『EGGコンソール ハイドライド3 PC-8801mkIISR』をPC（Steam）向けに配信すると発表。配信日は2026年2月25日、価格は1200円だ。
冒険者となって再びフェアリーランドを救えるか!?
新たな戦闘システムや時間・重量の概念の導入などを盛り込み、より臨場感のある冒険が楽しめる
『ハイドライド3』は、1987年にT&Eソフトから発売されたアクションRPG。日本のアクションRPGの金字塔である「ハイドライド」シリーズの3作目で、プレイヤーは再びフェアリーランドに起こった危機を救うために立ち上がる。
シリーズの続編として前作から受け継がれたグラフィックやサウンドに加えて、攻撃が体当たりから攻撃ボタンに変更されるなどアクション性も向上し、職業選択ができたり、時間の概念があったり、冒険中には食事が必要だったり、アイテムの所持重量があるため荷物のマネジメントが必要だったりと、さまざまな要素をほどよく盛り込んだ意欲作となっている。
ハイドライドファンだけでなく、幾多のゲームファンを唸らせた作品といえるだろう。
『EGGコンソール ハイドライド3 PC-8801mkIISR』は、アプリケーション標準で用意しているゲーム内のシーンをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。また、「ギャラリー」モードで、当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧可能だ。
【ゲーム情報】
タイトル：EGGコンソール ハイドライド3 PC-8801mkIISR
ジャンル：アクション、ロールプレイングゲーム
配信：D4エンタープライズ
メーカー：T&E SOFT
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：2026年2月25日
価格：1200円
© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.