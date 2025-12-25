D4エンタープライズは12月25日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第81弾タイトルとして『かーばんくるぴ MSX2』を配信。価格は880円だ。

▼紹介動画

カーバンクルを主人公にしたアクションパズル！

左右の移動とジャンプを駆使して、マップ上の宝石を集めよう

本作は1991年にコンパイルから発売された『ディスクステーション#24』に収録されていた、猫を主人公にしたアクションパズルゲーム『にゃんぴ』のカーバンクル版ともいえるゲーム。

プレイヤーはカーバンクルを操作して、マップ上に配置された宝石をすべて獲得し、女の子の元へと向かうとゴール。次のステージへと進める。

ゲームのルールは至ってシンプルだが、攻略にはちょっとしたテクニックなども必要。ジャンプ力やルートを考慮したり、ときには宝石を足場として利用したり……よく考えてカーバンクルを操作しよう。

制限時間によるゲームオーバーなどもなく、何度でもやり直しができるので、腰を落ち着けてじっくりとプレイできる本作。パズルゲーム好きなら、ぜひとも全20ラウンドを完全攻略してほしい。

『EGGコンソール かーばんくるぴ MSX2』は、当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応。

※シーンセレクト機能は搭載しておりません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール かーばんくるぴ MSX2

ジャンル：パズルゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：コンパイル

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年12月25日）

価格：880円

IARC：3＋（全年齢対象）

©SEGA

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.