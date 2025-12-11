D4エンタープライズは12月11日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第79弾タイトルとしてT&E SOFTの名作シューティング『スーパーレイドック ミッションストライカー MSX』を配信。価格は880円だ。

▼紹介動画

MSXのシューティングゲーム史にその名を残した秀作シューティングゲーム！

ショットはもちろん、オプションウェポンや合体攻撃を駆使して戦い抜け

本作は1987年にT&E SOFTから発売されたシューティングゲーム。プレイヤーはミッションストライカーとなって、ギルセン軍とのドッグファイトに身を投じることになる。

ゲームは縦スクロールのシューティングで、メインのショットとオプションウェポンを上手に使いながら戦う（二人同時プレイのときには合体攻撃なども可能）。シューティングでありながらレベルといった要素もあり、ステージクリア後、敵機の撃墜率によって自機のレベルがアップし、一定レベルに達すると新たなオプションウェポンが追加される仕組み。

なお、自機は残機制ではなく、ダメージ制を採用しており、シームレスなドッグファイトが楽しめる。

ゲームは全14ステージ構成。各ステージの終わりにはボスキャラが登場し、手に汗握る戦いが楽しめる。華麗な操作、メインショット、オプションウェポン、さらに二人プレイ時なら合体攻撃を駆使してギルセン軍との熱いバトルを堪能しよう。

『EGGコンソール スーパーレイドック ミッションストライカー MSX』は、当時の貴重なパッケージデザインやマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能は搭載しておりません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール スーパーレイドック ミッションストライカー MSX

ジャンル：シューティングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：T&E SOFT

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年12月11日）

価格：880円

プレイ人数：1～2人

IARC：7＋（7才以上対象）

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.