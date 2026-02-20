D4エンタープライズは2月20日、今年の3月3日に迎える同社の設立22周年企画としてニンテンドーeショップにて販売中のNintendo Switch用「EGGコンソール」13タイトルを対象とし、期間限定で35％オフの特別価格にて販売する「EGGコンソール アーリースプリングセール 2026」を開始した。セール期間は、3月18日まで。

「EGGコンソール」では過去最大級の大幅値引きセールとなり、1980年代に人気を博した名作アクションRPG「ハイドライド」シリーズを含むT&E SOFT／コンパイル／ボーステック／クリスタルソフト／システムサコムの名作ゲームソフトをお得に購入可能だ。

【セール概要】

セール名：EGGコンソール アーリースプリングセール 2026

開催期間：2026年2月20日～3月18日まで

セール内容：該当13製品の販売価格が35％オフ

特設サイト：https://www.amusement-center.com/project/egg/console/sale

該当製品；

●アンデッドライン（MSX2版）：880円 → 572円

●アクアポリスSOS（MSX版）：550円 → 357円

●ガーディック（MSX版）：880円 → 572円

●ザ・スキーム（PC-8801mkIISR版）：880円 → 572円

●トップルジップ（PC-8801版）：770円 → 500円

●ハイドライド（PC-8801・MSX版）：880円 → 572円

●ハイドライドII（PC-8801版）：880円 → 572円

●ハイドライド3（PC-8801mkIISR版）：880円 → 572円

●バビロン（PC-8801mkIISR版）：880円 → 572円

●メルヘンヴェール（PC-8801mkIISR版）：880円 → 572円

●レリクス（PC-8801版）：880円 → 572円

●真・魔王ゴルベリアス（MSX2版）：880円 → 572円

●妖怪探偵ちまちま（PC-8801版）：770円 → 500円

■注目タイトルピックアップ

1）ハイドライド（PC-8801版 / T&E SOFT） 880円 → 572円（35％オフ）

勇者ジムを操作して、神話伝説最強の悪魔バラリスを打倒しよう。PCゲーム黎明期を代表する名作アクションRPG。

2）ハイドライドII（PC-8801版 / T&E SOFT） 880円 → 572円（35％オフ）

邪悪な意識を封印する冒険に出発しよう。今作から魔法やFORTH（良心）パラメータの追加、前作の6倍ものマップとなり質・量ともに前作を大きく凌駕している。

3）ハイドライド3（PC-8801mkIISR版 / T&E SOFT） 880円 → 572円（35％オフ）

シリーズ完結編。新たな戦闘システムや時間・重量の概念の導入などを盛り込み、より臨場感のある冒険が楽しめる。

4）アンデッドライン（MSX2 / T&E SOFT） 880円 → 572円（35％オフ）

ファンタジー世界をテーマとしたアクションシューティングゲーム。難度は高めだが、遊び応えのある秀作タイトルだ。

5）ザ・スキーム（PC-8801mkIISR版 / ボーステック） 880円 → 572円（35％オフ）

フォースを撃ちまくりヘルストーン教団を倒そう。BGMも魅力的なサイドビューアクションRPG。

6）真・魔王ゴルベリアス（MSX2 / コンパイル） 880円 → 572円（35％オフ）

MSX2+対応でグラフィックスのパワーアップや8方向への移動が可能になり、生まれ変わった『魔王ゴルベリアス』。アレイド王国のリーナ姫を助けよう。