Amazonセール情報大紹介！ 第1210回

完全個室じゃないけど、気持ちを切り替えやすい。1畳未満の個人ブース

2026年02月05日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

パーソナルブース「FUOCO（フォーコ）シリーズ／コンセント付き・個室型」をチェック！

　RFヤマカワのパーソナルブース「FUOCO（フォーコ）シリーズ／コンセント付き・個室型」が販売されています。

　天井まで囲う完全個室タイプではありません。パネルの高さは1200mmで、座ると目線が切れる程度です。

　視線は遮られますが、空間全体を閉じるような圧迫感は出にくい構成になっています。

　机は幅800×奥行550mm。ノートPCを広げて作業する前提のサイズ感です。天板には配線穴があり、下側にはケーブルを逃がす切り欠きも用意されています。

　天板の左下には2口コンセントを装備。机と電源をまとめて使える構成です。

　サイズはW836×D1200mm。畳1枚よりやや小さく、完全個室型のブースほど場所を取りません。

　一方でコンセント付き構成では重量は約63kgあり、キャスター付きの簡易ブースのように気軽に動かして使うものではありません。置き場所を決めて設置して使う家具になります。

アマゾンでパーソナルブース「FUOCO（フォーコ）シリーズ／コンセント付き・個室型」を入手

まとめ

　完全個室ではありませんが、机と電源、囲いがひと通りそろった個人ブースです。1畳未満のサイズで、机まわりを区切って使うイメージがしやすい構成になっています。

