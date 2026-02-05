Amazonセール情報大紹介！ 第1210回
完全個室じゃないけど、気持ちを切り替えやすい。1畳未満の個人ブース
2026年02月05日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
パーソナルブース「FUOCO（フォーコ）シリーズ／コンセント付き・個室型」をチェック！
RFヤマカワのパーソナルブース「FUOCO（フォーコ）シリーズ／コンセント付き・個室型」が販売されています。
天井まで囲う完全個室タイプではありません。パネルの高さは1200mmで、座ると目線が切れる程度です。
視線は遮られますが、空間全体を閉じるような圧迫感は出にくい構成になっています。
机は幅800×奥行550mm。ノートPCを広げて作業する前提のサイズ感です。天板には配線穴があり、下側にはケーブルを逃がす切り欠きも用意されています。
天板の左下には2口コンセントを装備。机と電源をまとめて使える構成です。
サイズはW836×D1200mm。畳1枚よりやや小さく、完全個室型のブースほど場所を取りません。
一方でコンセント付き構成では重量は約63kgあり、キャスター付きの簡易ブースのように気軽に動かして使うものではありません。置き場所を決めて設置して使う家具になります。
まとめ
完全個室ではありませんが、机と電源、囲いがひと通りそろった個人ブースです。1畳未満のサイズで、机まわりを区切って使うイメージがしやすい構成になっています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1209回
トピックス240Hz・IPSって、こんな価格帯だったっけ？ 27インチのLegion 27-15
-
第1208回
トピックス7ポート構成が3,490円に収まっている。Anker Nano USB-Cハブ
-
第1207回
トピックスDell Slimは小さくしても削らない。幅10cm未満・Officeなし
-
第1206回
トピックス2万円台でWindows 11 Pro。割り切った仕様の11.6型VersaPro
-
第1205回
トピックス割り切って選ばれている？ 固定しない収納、折りたたみワードローブ
-
第1204回
トピックス水筒にビール？ 炭酸対応の真空断熱ボトルがセールに
-
第1203回
トピックスNASA由来の素材が、寝具以外で。テンピュールのシートクッションがセールに
-
第1202回
トピックス耳をふさがないのにDolby Audio対応。40時間再生のOpenDots ONE
-
第1201回
トピックス構成で迷わなくていい。Office入りのHP 15.6型
-
第1200回
トピックス高いままなら見なかった。5万円台になったブラウンPro5
- この連載の一覧へ