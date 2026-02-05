Amazonセール情報大紹介！ 第1209回
240Hz・IPSって、こんな価格帯だったっけ？ 27インチのLegion 27-15
2026年02月05日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 27インチゲーミングモニター「Legion 27-15」をチェック！
Lenovo「Legion 27-15」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格28,380円のところ、27％オフの20,580円で販売されています。
高リフレッシュレート帯で選ぶと、サイズを上げた途端に、どこかしらが簡略化されていることが少なくありません。Legion 27-15は、27インチ・フルHDで240Hzを確保しながら、IPSパネルやHDMI 2.1×2、可動スタンドといった省かれやすい部分が残っています。
端子構成
HDMI 2.1を2基、DisplayPort 1.4を1基備えています。高リフレッシュレート対応モデルでは、DisplayPort中心の構成やHDMIが1基のみという例も見られます。
パネルとリフレッシュレート
27インチ・フルHD解像度で、240Hz対応のIPSパネルを採用しています。高リフレッシュレートを優先すると、パネル方式が他方式になることもありますが、本機はIPSパネルのまま240Hzに対応しています。
スタンドと保証
チルト、スイベル、ピボット、高さ調整に対応したスタンドを備えています。また、Amazon.co.jp限定モデルとして国内5年保証が付属します。
