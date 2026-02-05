このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1209回

240Hz・IPSって、こんな価格帯だったっけ？ 27インチのLegion 27-15

2026年02月05日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Lenovo 27インチゲーミングモニター「Legion 27-15」をチェック！

　Lenovo「Legion 27-15」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格28,380円のところ、27％オフの20,580円で販売されています。

　高リフレッシュレート帯で選ぶと、サイズを上げた途端に、どこかしらが簡略化されていることが少なくありません。Legion 27-15は、27インチ・フルHDで240Hzを確保しながら、IPSパネルやHDMI 2.1×2、可動スタンドといった省かれやすい部分が残っています。

アマゾンでLenovo 27インチゲーミングモニター「Legion 27-15」を入手

端子構成

　HDMI 2.1を2基、DisplayPort 1.4を1基備えています。高リフレッシュレート対応モデルでは、DisplayPort中心の構成やHDMIが1基のみという例も見られます。

パネルとリフレッシュレート

　27インチ・フルHD解像度で、240Hz対応のIPSパネルを採用しています。高リフレッシュレートを優先すると、パネル方式が他方式になることもありますが、本機はIPSパネルのまま240Hzに対応しています。

スタンドと保証

　チルト、スイベル、ピボット、高さ調整に対応したスタンドを備えています。また、Amazon.co.jp限定モデルとして国内5年保証が付属します。

アマゾンでLenovo 27インチゲーミングモニター「Legion 27-15」を入手

