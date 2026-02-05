Dell Slimは小さくしても削らない。幅10cm未満・Officeなし

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell スリムデスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SD20-FNA）」をチェック！

DellのスリムデスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SD20-FNA）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格89,800円のところ、11％オフの79,800円で販売されています。

幅約95mmのスリム筐体ながら、メモリやストレージの拡張に対応し、翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付属するデスクトップPCです。

Officeは付属しない一方で、USBポート数や拡張スロット、DisplayPortとHDMIを含む映像出力など、本体仕様としての構成要素は省略されていません。

幅10cm未満の筐体サイズ

本体サイズは、幅95mm×高さ303mm×奥行293mm。幅10cm未満のスリム筐体として案内されているデスクトップPCです。横幅を抑えたサイズで、設置時に必要な占有幅が数値で把握しやすい点が特徴です。

メモリーとストレージの拡張に対応

CPUはインテル Core i3-14100（第14世代）を搭載します。メモリーは8GB（DDR5）で、DIMMスロットを2基備え、最大64GBまで対応します。

ストレージは512GBのM.2 SSDを搭載し、内部には3.5インチHDD用のSATAポートも用意されています。拡張スロットは、PCIe x16（ハーフハイト）×1、PCIe x1（ハーフハイト）×2を備えています。

端子構成とオンサイト修理サービス

USBポートは前面・背面あわせて8基を搭載します。前面にはUSB Type-CポートとSDカードリーダーも配置されています。映像出力はHDMI 2.1とDisplayPort 1.4を備え、DisplayPortのデイジーチェーン接続により、フルHDモニターを最大4台接続できると記載されています（対応ディスプレイ使用時）。

Amazon.co.jp限定モデルとして、1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービス（HDD返却不要サービス）が含まれます。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【CPU】 Intel Core i3-14100（第14世代）

【メモリ】8GB DDR5 4800MT/s（最大64GB）

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【グラフィックス】Intel UHD Graphics（内蔵）

【本体サイズ】幅95mm × 高さ303mm × 奥行293mm

【映像出力】HDMI 2.1 ×1、DisplayPort 1.4 ×1

【USB】合計8基（前面・背面）

【通信】有線LAN、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4

【Office】なし

【サポート】翌営業日対応オンサイト修理（HDD返却不要）