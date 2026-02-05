いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第71回
マウスコンピューター「立春感謝セール」を実施中！ mouse SH-A3A01など対象
2026年02月05日 10時00分更新
マウスコンピューターは、対象モデルを割引価格で販売する「立春感謝セール」を実施しています。
同セールでは、デスクトップPCやノートPC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCなどが割引対象として掲載されています。通常ラインアップと同様に、注文時にCPUやメモリー、ストレージ容量などをカスタマイズできるBTOに対応します（※一部対象外あり）。
対象製品の多くは、製品説明欄で「送料無料」「3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート」として案内されています。
注目のおすすめセール製品
109,800円～ → 104,800円～（立春感謝セール 5,000円オフ）
セール対象製品の一例として、「mouse SH-A3A01」は、Windows 11 Home、AMD Ryzen 3 3200G、メモリー16GB、SSD 256GB（NVMe）を搭載したスリム型デスクトップPCです。インターネットや動画視聴、書類作成などの一般用途向けモデルとして位置付けられています。
669,700円～ → 599,700円～（立春感謝セール 70,000円オフ）
「G TUNE H6-I9G80BK-C」は、Windows 11 Home を搭載する16型ゲーミングノートPCです。CPU に インテル Core™ Ultra 9 275HX プロセッサー、GPU に NVIDIA GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU を搭載し、高負荷なゲームや重い処理にも対応する性能を備えています。
まとめ
このほか、Copilot+ PC対応の15.3型ノートPCやDAIVブランドのクリエイター向けPCなどもラインアップされています。期間限定のため、価格や構成、納期などの詳細は販売ページで確認しておきたいところです。
※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
