2万円台でWindows 11 Pro。割り切った仕様の11.6型VersaPro
2026年02月05日 12時15分更新
【Amazonタイムセール】NEC 11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」をチェック！
NECの11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格31,636円のところ、22％オフの24,798円で販売されています。
2万円台という価格帯で、Windows 11 Proを採用するモデルです。CPUはCeleron N5100、メモリー8GB、ストレージは64GBのeMMCで、Officeアプリは付属しません。構成は必要最小限にまとめられています。用途によっては、仕様を確認したうえで検討する形になります。
基本構成
OSはWindows 11 Pro。CPUにはインテル Celeron N5100を搭載し、メモリーは8GBです。ストレージは64GBのeMMCで、光学ドライブやOfficeアプリは備えていません。
サイズと操作まわり
ディスプレイは11.6型で、解像度は1,366×768ドット。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを備えます。本体重量は約1.32kgで、バッテリー駆動時間は約11.4時間。
インターフェイス
USB Type-C（USB3.2 Gen2、Power Deliveryおよび映像出力対応）を1基搭載し、USB Type-Aを2基、HDMI出力、ヘッドホン／マイク端子を備えます。また、microSDメモリーカードスロットも用意されています。
事前に把握しておきたい点
内蔵ストレージは64GBのeMMCを採用しています。容量に限りがあるため、用途によってはmicroSDメモリーカードなど外部ストレージの併用を前提に考える構成です。
製品スペック
【ディスプレイ】 11.6型（1,366×768ドット）
【CPU】 インテル Celeron N5100
【メモリ】8GB（固定）
【ストレージ】64GB eMMC
【OS】Windows 11 Pro
【無線通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
【インターフェイス】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI、microSD
【重量】約1.32kg
【バッテリー駆動時間】約11.4時間
