2万円台でWindows 11 Pro。割り切った仕様の11.6型VersaPro

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】NEC 11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」をチェック！

NECの11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格31,636円のところ、22％オフの24,798円で販売されています。

2万円台という価格帯で、Windows 11 Proを採用するモデルです。CPUはCeleron N5100、メモリー8GB、ストレージは64GBのeMMCで、Officeアプリは付属しません。構成は必要最小限にまとめられています。用途によっては、仕様を確認したうえで検討する形になります。

基本構成

OSはWindows 11 Pro。CPUにはインテル Celeron N5100を搭載し、メモリーは8GBです。ストレージは64GBのeMMCで、光学ドライブやOfficeアプリは備えていません。

サイズと操作まわり

ディスプレイは11.6型で、解像度は1,366×768ドット。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを備えます。本体重量は約1.32kgで、バッテリー駆動時間は約11.4時間。

インターフェイス

USB Type-C（USB3.2 Gen2、Power Deliveryおよび映像出力対応）を1基搭載し、USB Type-Aを2基、HDMI出力、ヘッドホン／マイク端子を備えます。また、microSDメモリーカードスロットも用意されています。

事前に把握しておきたい点

内蔵ストレージは64GBのeMMCを採用しています。容量に限りがあるため、用途によってはmicroSDメモリーカードなど外部ストレージの併用を前提に考える構成です。

製品スペック

【ディスプレイ】 11.6型（1,366×768ドット）

【CPU】 インテル Celeron N5100

【メモリ】8GB（固定）

【ストレージ】64GB eMMC

【OS】Windows 11 Pro

【無線通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2

【インターフェイス】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI、microSD

【重量】約1.32kg

【バッテリー駆動時間】約11.4時間