Amazonセール情報大紹介！ 第1208回
7ポート構成が3,490円に収まっている。Anker Nano USB-Cハブ
2026年02月05日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1,4K,HDMI)をチェック！
AnkerのUSB-Cハブ「Anker Nano USB-C ハブ（7-in-1,4K,HDMI）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格4,990円のところ、30％オフの3,490円で販売中です。
USB-CポートしかないPCで、外部ディスプレイにつないだり、充電したりすると、ほかの接続が足りなくなることがあります。
ハブで補うとしても、どんな構成のものがあるかを見ていくと、価格も気になってきます。いくつか見比べていくと、7ポート構成が3,490円に収まっていたのが、Anker Nano USB-Cハブ。
7ポート構成の内訳
本体には、USB-Aポート×2、データ転送用のUSB-Cポート、USB PD対応の充電用USB-Cポート、HDMIポート、SDカードスロット、microSDカードスロットを搭載しています。
USB-AとUSB-Cの両方を備え、カードスロットもSD／microSDの2種類に対応する構成です。
HDMI出力とUSB PD給電
HDMIポートは最大4K（60Hz）の映像出力に対応します。また、USB PD対応の充電用USB-Cポートからは、最大100W入力に対応し、ハブ本体で15Wを消費したうえで、ノートPCへは最大85Wのパススルー充電が可能。
サイズと重量
本体サイズは約131×37×12mm、重量は約67g。ケーブル一体型で、持ち運びを前提にしたサイズ感です。
