Amazonセール情報大紹介！ 第1204回

水筒にビール？ 炭酸対応の真空断熱ボトルがセールに

2026年02月04日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで23％オフ】タイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」をチェック！

　タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」が、Amazonのセール対象になっています。参考価格4,200円のところ、23％オフの3,245円で販売されています。

　水筒として販売されているこのボトルは、炭酸飲料に対応した仕様を採用しています。レビューではビールを入れている例も見られ、この価格なら、少し気になるところです。

アマゾンでタイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」を入手

炭酸飲料に対応した構造

　メーカー仕様として、炭酸飲料への対応が明記されています。フタ部分は炭酸飲料に対応した構造になっており、真空断熱ボトルとしての保冷・保温性能も備えています。

水筒としての基本構成

　炭酸対応をうたっていますが、形状は細身のスリムボトルです。容量は360mlで、バッグに入れて持ち運ぶサイズに収まっています。

　真空断熱構造による保冷・保温対応など、水筒としての仕様は変わっていません。

レビューに見られる使われ方

　レビューを見ると、炭酸飲料だけでなく、ビールを入れて使っている例も見られます。メーカー仕様としてアルコール対応が記載されているわけではありませんが、炭酸対応をうたう製品であれば、そうした例が出てくるのも自然かと。

アマゾンでタイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」を入手

