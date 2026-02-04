水筒にビール？ 炭酸対応の真空断熱ボトルがセールに

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで23％オフ】タイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」をチェック！

タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」が、Amazonのセール対象になっています。参考価格4,200円のところ、23％オフの3,245円で販売されています。

水筒として販売されているこのボトルは、炭酸飲料に対応した仕様を採用しています。レビューではビールを入れている例も見られ、この価格なら、少し気になるところです。

炭酸飲料に対応した構造

メーカー仕様として、炭酸飲料への対応が明記されています。フタ部分は炭酸飲料に対応した構造になっており、真空断熱ボトルとしての保冷・保温性能も備えています。

水筒としての基本構成

炭酸対応をうたっていますが、形状は細身のスリムボトルです。容量は360mlで、バッグに入れて持ち運ぶサイズに収まっています。

真空断熱構造による保冷・保温対応など、水筒としての仕様は変わっていません。

レビューに見られる使われ方

レビューを見ると、炭酸飲料だけでなく、ビールを入れて使っている例も見られます。メーカー仕様としてアルコール対応が記載されているわけではありませんが、炭酸対応をうたう製品であれば、そうした例が出てくるのも自然かと。