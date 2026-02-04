Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第32回
ゲームのランクマにも！ 原稿の追い込みにも！ 長丁場でも尽きない300粒入りぶどう糖ラムネは夜の味方
2026年02月04日 19時30分更新
ぶとう糖90％配合のラムネが、300粒入りだと?!
Amazon.co.jpにて、彩輪商店の「メガ盛りぶどう糖ラムネ（300粒）」が販売中だ。価格は1980円。
メガ盛りぶどう糖ラムネ（300粒）は、脳のエネルギー源となるぶどう糖が90％配合されている菓子製品。さわやかなサイダー味や直径15mmの大粒サイズなどが特徴だ。また、300粒の容量もポイント。こまめに買い足す必要がないぐらいの容量もうれしい。
ラムネは、ゲームのおともに打ってつけのお菓子
「ラムネってゲームと関係あるの？」と思う人もいるかもしれないが、実は大いに関係がある。
運動をしていないのに、ゲームをしているとお腹が空いたり集中力が切れたりすることはないだろうか。それは、脳のエネルギー源であるぶどう糖が少なくなっている証だ。ぶどう糖の低下＝血糖値の低下により、結果として空腹や集中力の欠如、イラつきにつながってしまう。
ゲーム中にぶどう糖を補給したいときにこそ、ラムネがかなり役立つ。手を汚すことなく、一口でさっとぶどう糖を補給できるからだ（ラムネ味の甘さも）。実際、ゲームプレイに集中するため、ラムネを補給しているeスポーツ選手がいるほどだ。ゲームのおともに打ってつけと言えるだろう。
そんなメガ盛りぶどう糖ラムネ（300粒）は、負けられない戦いで集中力を上げたい人におすすめできる。300粒入りなので長くストックできるのも◎。大容量だからといって食べ過ぎにはご注意を。
|Image from Amazon.co.jp
|【管理栄養士監修】 彩輪商店 ぶどう糖 ラムネ メガ盛り 300粒 国内製造 個包装 大粒 ブドウ糖 駄菓子 業務用 お菓子 大容量 らむね おやつ タブレット
