割り切って選ばれている？ 固定しない収納、折りたたみワードローブ

【Amazonタイムセール】LINOLUNA 折りたたみ式ワードローブをチェック！

LINOLUNAの折りたたみ式ワードローブが、Amazonのセール対象になっています。過去価格19,700円のところ、11％オフの17,500円で販売されています。

家具というと、一度置いたらあまり動かさないもの、というイメージがあります。このワードローブは、そうした使い方とは少し違います。引っ越しの際にも動かしやすい、折りたたみ式の収納です。

折りたたみ構造と組み立て

工具不要の折りたたみ構造で、組み立て時間は約10分。使わないときは折りたたんで片付けられるため、移動や設置替えにも向いた構造です。

棚とハンガーの組み合わせ

棚収納とハンガーバーを組み合わせた構成です。衣類を掛ける収納と、畳んでしまう収納を1台にまとめています。棚（小）6マス、ハンガーバー2本、扉（小4・大4）という構成で、奥行きは50cm。

素材と割り切りどころ

素材はABS樹脂。木製家具のような質感や重量感とは異なります。防塵・防水仕様とされていますが、耐久性を重視するタイプの収納とは方向性が違います。

レビューを見ると、素材の特性を理解したうえで使われているケースが多く、家具としての完成度より、扱いやすさを重視した選ばれ方が目立ちます。