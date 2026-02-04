Amazonセール情報大紹介！ 第1205回
割り切って選ばれている？ 固定しない収納、折りたたみワードローブ
2026年02月04日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】LINOLUNA 折りたたみ式ワードローブをチェック！
LINOLUNAの折りたたみ式ワードローブが、Amazonのセール対象になっています。過去価格19,700円のところ、11％オフの17,500円で販売されています。
家具というと、一度置いたらあまり動かさないもの、というイメージがあります。このワードローブは、そうした使い方とは少し違います。引っ越しの際にも動かしやすい、折りたたみ式の収納です。
折りたたみ構造と組み立て
工具不要の折りたたみ構造で、組み立て時間は約10分。使わないときは折りたたんで片付けられるため、移動や設置替えにも向いた構造です。
棚とハンガーの組み合わせ
棚収納とハンガーバーを組み合わせた構成です。衣類を掛ける収納と、畳んでしまう収納を1台にまとめています。棚（小）6マス、ハンガーバー2本、扉（小4・大4）という構成で、奥行きは50cm。
素材と割り切りどころ
素材はABS樹脂。木製家具のような質感や重量感とは異なります。防塵・防水仕様とされていますが、耐久性を重視するタイプの収納とは方向性が違います。
レビューを見ると、素材の特性を理解したうえで使われているケースが多く、家具としての完成度より、扱いやすさを重視した選ばれ方が目立ちます。
