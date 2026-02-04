Amazonセール情報大紹介！ 第1202回
耳をふさがないのにDolby Audio対応。40時間再生のOpenDots ONE
2026年02月04日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Shokz イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots ONE」をチェック！
Shokzのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots ONE」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格27,880円のところ、20％オフの22,345円で販売されています。
最近見かけるようになったイヤーカフ型のワイヤレスイヤホン。OpenDots ONEは、耳をふさがない構造のまま、Dolby Audioに対応しています。耳の中を塞ぐ装着感にどこか引っかかりがあるなら、その構成、気になる人は多そうです。
耳をふさがないイヤーカフ構造
OpenDots ONEは、耳の穴を塞がず、耳の外側に挟むイヤーカフ型を採用しています。耳の中に差し込むタイプとは異なり、装着方法そのものが違います。
素材にはチタン合金とソフトシリコンを使用。左右を区別せずに装着でき、メガネやマスクと併用しても干渉しにくい構造です。
耳をふさがないままDolby Audio対応
OpenDots ONEは、イヤーカフ型でありながら、Dolby Audioに対応しています。デュアルドライバー構成と独自の音響技術を組み合わせたモデルです。
ケース併用で最大40時間の再生時間
再生時間は、イヤホン単体で最大10時間。充電ケースを併用すると、最大40時間使えます。USB Type-Cに加えてワイヤレス充電にも対応し、10分の充電で約2時間再生できます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1203回
トピックスNASA由来の素材が、寝具以外で。テンピュールのシートクッションがセールに
-
第1201回
トピックス構成で迷わなくていい。Office入りのHP 15.6型
-
第1200回
トピックス高いままなら見なかった。5万円台になったブラウンPro5
-
第1199回
トピックスアイロン台を使わず、着る前に整える。立ち上がり約17秒の衣類スチーマーNI-FS70A
-
第1199回
トピックス地味だけど、気になる人は多い。Glocusentのネック読書灯
-
第1198回
トピックス価格は抑えたい、でもメーカーは気になる。山善のQA15-80
-
第1197回
トピックス机の上を増やさないデスクトップ。27インチ一体型でまとめる
-
第1196回
トピックス【Amazonスマイルセール】3.1chを1本で。JBLの一体型サウンドバーが1.5万円台
-
第1195回
トピックス【AmazonスマイルSALE】小さいのに、ここまで？ Nebula Capsule 3
-
第1194回
トピックス電気シェーバーは毎日使う。価格が3万円台のシリーズ9、Braun 9360cc
- この連載の一覧へ