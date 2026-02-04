このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1202回

耳をふさがないのにDolby Audio対応。40時間再生のOpenDots ONE

2026年02月04日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Shokz イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots ONE」をチェック！

　Shokzのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots ONE」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格27,880円のところ、20％オフの22,345円で販売されています。

　最近見かけるようになったイヤーカフ型のワイヤレスイヤホン。OpenDots ONEは、耳をふさがない構造のまま、Dolby Audioに対応しています。耳の中を塞ぐ装着感にどこか引っかかりがあるなら、その構成、気になる人は多そうです。

アマゾンでShokz イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots ONE」を入手

耳をふさがないイヤーカフ構造

　OpenDots ONEは、耳の穴を塞がず、耳の外側に挟むイヤーカフ型を採用しています。耳の中に差し込むタイプとは異なり、装着方法そのものが違います。

　素材にはチタン合金とソフトシリコンを使用。左右を区別せずに装着でき、メガネやマスクと併用しても干渉しにくい構造です。

耳をふさがないままDolby Audio対応

　OpenDots ONEは、イヤーカフ型でありながら、Dolby Audioに対応しています。デュアルドライバー構成と独自の音響技術を組み合わせたモデルです。

ケース併用で最大40時間の再生時間

　再生時間は、イヤホン単体で最大10時間。充電ケースを併用すると、最大40時間使えます。USB Type-Cに加えてワイヤレス充電にも対応し、10分の充電で約2時間再生できます。

アマゾンでShokz イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots ONE」を入手

