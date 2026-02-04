Amazonセール情報大紹介！ 第1201回
構成で迷わなくていい。Office入りのHP 15.6型
2026年02月04日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格127,091円のところ、6％オフの119,800円で販売中です。
特定の要素を強く打ち出した構成ではありませんが、あとから足す前提ではなく、Officeを含めた基本構成を最初から揃えた15.6型ノートPCです。
Office構成
Microsoft Office Home & Business 2024を含む構成です。Officeが標準で含まれるモデルとして掲載されています。
画面サイズと表示仕様
ディスプレイは15.6型で、解像度はフルHD（1920×1080）。非光沢のIPSパネルを採用しています。
CPUとメモリー構成
CPUはインテル Core Ultra 5 125Hを搭載。メモリーは16GB（8GB×2）、ストレージは512GBのSSDです。
インターフェースは、USB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力端子、有線LAN、ヘッドホン／マイク兼用端子を備えています。そのほか、指紋認証、物理カメラシャッター、Copilotキーを搭載しています。OSはWindows 11 Homeです。
製品スペック
【ディスプレイ】 15.6型 フルHD（1920×1080） 非光沢 IPS
【CPU】 インテル Core Ultra 5 125H
【メモリ】16GB（DDR5-5600MHz／8GB×2）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【グラフィックス】インテル Arc（CPU内蔵）
【OS】Windows 11 Home
【主な端子】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI、有線LAN、ヘッドホン／マイク兼用
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
