構成で迷わなくていい。Office入りのHP 15.6型

【Amazonタイムセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格127,091円のところ、6％オフの119,800円で販売中です。

特定の要素を強く打ち出した構成ではありませんが、あとから足す前提ではなく、Officeを含めた基本構成を最初から揃えた15.6型ノートPCです。

Office構成

Microsoft Office Home & Business 2024を含む構成です。Officeが標準で含まれるモデルとして掲載されています。

画面サイズと表示仕様

ディスプレイは15.6型で、解像度はフルHD（1920×1080）。非光沢のIPSパネルを採用しています。

CPUとメモリー構成

CPUはインテル Core Ultra 5 125Hを搭載。メモリーは16GB（8GB×2）、ストレージは512GBのSSDです。

インターフェースは、USB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力端子、有線LAN、ヘッドホン／マイク兼用端子を備えています。そのほか、指紋認証、物理カメラシャッター、Copilotキーを搭載しています。OSはWindows 11 Homeです。

製品スペック

【ディスプレイ】 15.6型 フルHD（1920×1080） 非光沢 IPS

【CPU】 インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（DDR5-5600MHz／8GB×2）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【グラフィックス】インテル Arc（CPU内蔵）

【OS】Windows 11 Home

【主な端子】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI、有線LAN、ヘッドホン／マイク兼用