HPアウトレットセールを開催中。35Lゲーミングデスクトップが在庫限定で割引に

日本HPのオンラインストアでは、「アウトレットセール」を開催中です。在庫限りのモデルが対象で、ゲーミングデスクトップPCも割引価格で掲載されています。

アウトレット扱いのため、構成内容は商品ごとに提示されています。台数が決まっており、在庫がなくなり次第終了となります。

注目のおすすめセール製品

【在庫のみ】OMEN by HP 35L Gaming Desktop GT16-0051jp アドバンスプラスモデルv3

528,000円 → 368,000～円（30％オフ）

OSはWindows 11 Home。CPUにはAMD Ryzen 7 8700Fを搭載し、メモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5200）、ストレージは2TBのPCIe Gen4 NVMe M.2 SSDという構成です。

まとめ

今回のHPアウトレットセールでは、構成内容が提示されたゲーミングデスクトップが在庫限定で掲載されています。筐体サイズや構成内容は、個別に確認する必要があります。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。