NASA由来の素材が、寝具以外で。テンピュールのシートクッションがセールに

【Amazonで17％オフ】テンピュール（Tempur）シートクッションがセールに

テンピュール（Tempur）のシートクッションが、Amazonのセール対象になっています。参考価格13,200円のところ、17％オフの11,011円で販売されています。

椅子はそのまま使っていて、何も敷かずに座っていることが多い。座る時間が長くなると、座り心地を見直したくなることもある。ただ、椅子を丸ごと替えるほどでもない、ということもあります。

そうした場面で手に取りやすいのが、椅子の座面に敷いて使うシートクッションです。

NASA由来の技術をもとにした素材

中材にはテンピュール素材が使われています。NASAが開発した技術をもとに生まれた素材で、寝具で使われてきたものが、椅子用のクッションとして使われています。

座面サイズで用意されている

厚さは約5cmで、サイズは約幅40×奥行42cm。フラットな形状で、重量は約0.7kgです。

取り扱い条件と保証

カバーは取り外して洗濯できますが、洗濯できるのはカバーのみで、クッション本体は洗えません。原産国はデンマークで、メーカー保証は3年です。