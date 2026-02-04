このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1203回

NASA由来の素材が、寝具以外で。テンピュールのシートクッションがセールに

2026年02月04日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで17％オフ】テンピュール（Tempur）シートクッションがセールに

　テンピュール（Tempur）のシートクッションが、Amazonのセール対象になっています。参考価格13,200円のところ、17％オフの11,011円で販売されています。

　椅子はそのまま使っていて、何も敷かずに座っていることが多い。座る時間が長くなると、座り心地を見直したくなることもある。ただ、椅子を丸ごと替えるほどでもない、ということもあります。

　そうした場面で手に取りやすいのが、椅子の座面に敷いて使うシートクッションです。

アマゾンでテンピュール（Tempur）シートクッションを入手

NASA由来の技術をもとにした素材

　中材にはテンピュール素材が使われています。NASAが開発した技術をもとに生まれた素材で、寝具で使われてきたものが、椅子用のクッションとして使われています。

座面サイズで用意されている

　厚さは約5cmで、サイズは約幅40×奥行42cm。フラットな形状で、重量は約0.7kgです。

取り扱い条件と保証

　カバーは取り外して洗濯できますが、洗濯できるのはカバーのみで、クッション本体は洗えません。原産国はデンマークで、メーカー保証は3年です。

アマゾンでテンピュール（Tempur）シートクッションを入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

