インティ・クリエイツは5月18日、京都市勧業館みやこめっせにて開催する日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the 14th PUNCH!」への出展情報を公開。「BitSummit the 14th PUNCH!」の開催期間は、2026年5月22日～5月24日の3日間となる。

BitSummitのメインステージでは、「インティ・クリエイツ新作発表」を公演予定。こちらの開催日時は、5月22日の10時35分～11時5分だ。

同社のブース（1F-A02）では、 『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』（7月9日発売予定）、PlayStation 5版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』（5月28日発売予定）、『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』の4タイトルをプレイアブル出展する。

各体験版をプレイすると、それぞれのタイトルのキャラクターをあしらった直径57mmの特製缶バッジをプレゼント。さらに、新作グッズの物販も併催するので、1階のインティ・クリエイツのブース（1F-A02）に立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【開催概要】

会場：みやこめっせ（京都市勧業館） ※インティ・クリエイツ（INTI CREATES）のブース番号は1階の「1F-A02」

日時：2026年5月22日～5月24日 10時～17時 ※5月22日はビジネスデー

公式サイト：https://bitsummit.org/

■「BitSummit 14th PUNCH!」にて新作発表予定！

5月22日10時35分～11時5分のメインステージでは、「インティ・クリエイツ新作発表」と題して、プロデューサーの會津卓也氏と海外業務担当のアンドリュー・シングルトン氏が毎年恒例となっている新作発表を実施。インターネット配信もあるので、ぜひチェックしてみよう。

BitSummit公式サイト：https://bitsummit.org/14th/#content_anchor01

メインステージ配信：https://www.youtube.com/watch?v=AdXBG0xZnwc

twitch：https://www.twitch.tv/bitsummit

■「BitSummit 14th PUNCH!」出展タイトルの紹介！

インティ・クリエイツのブース（1F-A02）では、最新の4タイトルをプレイアブル出展する。各体験版をプレイすると、それぞれのタイトルのキャラクターをあしらった直径57mmの特製缶バッジをプレゼント。

●『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』出展内容

新たに調整されたを体験できる体験版を出展

『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』では、新たにディレクターズカット仕様に調整されたイクス1と2が楽しめる。『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』では「超級電波塔“ツクヨミ”」を、『白き鋼鉄のX（イクス） 2』はゲーム冒頭の「ピラー周辺」を最大10分間体験できる体験版を試遊可能だ。ゲームをプレイした人には、缶バッチ全4種から1個をプレゼント。

●『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』出展内容

初心者でも魔女ガミを体験できるPS5版を初出展

BitSummit 14th PUNCH!特別体験版として、チュートリアル付き初心者用ステージと初心者ステージ体験者用の2ステージがプレイできる。体験版をプレイした人には「魔女ガミ特製バッジ」全5種からお好きなキャラをプレゼント。PlayStation 5版発売直前のプレイアブル出展となるので、この機会に魔女ガミの美麗な新感覚スラッシュアクションを体験してみよう。

●『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』出展内容

ゲームの基本的なサイクルをキャラクタースキンDLC2種を使用してプレイできる体験版を出展

『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の基本的なゲームサイクルを、DLCキャラクタースキンを適用した状態で最大20分間体験できる特別体験版を試遊できる。各キャラクターは、最初から複数の技能を習得した状態から始められるので、各プラットフォームで配信中の体験版では習得できない技能の組みあわせが体験可能だ。

BitSummit 14th PUNCH!でゲームをプレイした人には、「クロノス」「カイロス」「インペリアル」「アルケミスト」「ウィザード」「ジパング」の缶バッチ（全6種から選択）1個をプレゼント。この機会にぜひ体験してみよう。

●『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』出展内容

新たに搭載された要素の体験版を出展

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』体験版では、大型アップデートなどで追加される新規要素を最大10分間を試遊できる。ゲームをプレイした人には、直径57mmの特製缶バッチ（全3種から選択）1個をプレゼント。