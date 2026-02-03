Amazonセール情報大紹介！ 第1200回
高いままなら見なかった。5万円台になったブラウンPro5
2026年02月03日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ブラウン 光脱毛器「シルクエキスパート Pro5（PL5387）」をチェック！
ブラウンの光脱毛器「シルクエキスパート Pro5（PL5387）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。過去価格103,800円のところ、49％オフの52,505円で販売中です。
家庭用脱毛器は、まず価格を見ます。そこで「自分とは関係ない」で終わるか、続きを確認するか。Pro5は、これまで前者になりやすい価格でした。半額近いとはいえ5万円台。安い買い物ではありません。それでも、これまでとは見え方が変わる価格です。
方式と対応部位
IPL方式を採用しています。顔、ワキ、脚のほか、VIOに対応します。男女ともに使用できます（男性は肩から下）。照射回数は最大40万回です。
出力調整と照射スピード
肌の色を読み取り、自動で出力を調整する機能を搭載しています。照射は最短0.5秒間隔（最小パワー時）。連続照射にも対応します。
全身1回あたりの所要時間は、最小パワー時で約10分です。
付属品
アタッチメントは3個付属します。通常ヘッドのほか、コンパクトヘッドとワイドヘッドが含まれます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1199回
トピックスアイロン台を使わず、着る前に整える。立ち上がり約17秒の衣類スチーマーNI-FS70A
-
第1199回
トピックス地味だけど、気になる人は多い。Glocusentのネック読書灯
-
第1198回
トピックス価格は抑えたい、でもメーカーは気になる。山善のQA15-80
-
第1197回
トピックス机の上を増やさないデスクトップ。27インチ一体型でまとめる
-
第1196回
トピックス【Amazonスマイルセール】3.1chを1本で。JBLの一体型サウンドバーが1.5万円台
-
第1195回
トピックス【AmazonスマイルSALE】小さいのに、ここまで？ Nebula Capsule 3
-
第1194回
トピックス電気シェーバーは毎日使う。価格が3万円台のシリーズ9、Braun 9360cc
-
第1193回
トピックス【Amazonスマイルセール】スピーカーだけじゃないEcho Dot Maxが20％オフ
-
第1192回
トピックスPCとマウス、別で買う？ まとめて選ぶノートPC
-
第1191回
トピックス2万円台だと、見え方が変わる。OPPOの10.3型タブレットがセールに
- この連載の一覧へ