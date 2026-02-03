高いままなら見なかった。5万円台になったブラウンPro5

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ブラウン 光脱毛器「シルクエキスパート Pro5（PL5387）」をチェック！

ブラウンの光脱毛器「シルクエキスパート Pro5（PL5387）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。過去価格103,800円のところ、49％オフの52,505円で販売中です。

家庭用脱毛器は、まず価格を見ます。そこで「自分とは関係ない」で終わるか、続きを確認するか。Pro5は、これまで前者になりやすい価格でした。半額近いとはいえ5万円台。安い買い物ではありません。それでも、これまでとは見え方が変わる価格です。

方式と対応部位

IPL方式を採用しています。顔、ワキ、脚のほか、VIOに対応します。男女ともに使用できます（男性は肩から下）。照射回数は最大40万回です。

出力調整と照射スピード

肌の色を読み取り、自動で出力を調整する機能を搭載しています。照射は最短0.5秒間隔（最小パワー時）。連続照射にも対応します。

全身1回あたりの所要時間は、最小パワー時で約10分です。

付属品

アタッチメントは3個付属します。通常ヘッドのほか、コンパクトヘッドとワイドヘッドが含まれます。