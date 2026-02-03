このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1199回

地味だけど、気になる人は多い。Glocusentのネック読書灯

2026年02月03日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで13％オフ】Glocusent LEDネック読書灯をチェック！

　GlocusentのLEDネック読書灯が、Amazonのセール対象になっています。参考価格3,099円のところ、13％オフの2,699円で販売中です。

　読書灯というと、卓上ライトやクリップライトを思い浮かべる人が多いかもしれません。一方で、「手元だけ照らせればいい」「置き場所を増やしたくない」と感じる場面もあります。

アマゾンでGlocusent LEDネック読書灯を入手

首に掛けるタイプの読書灯

　この製品は、首に掛けて使うタイプの読書灯です。手に持つライトや、机に置くライトとは形が異なります。アームは曲げて角度を変えられる仕様で、左右それぞれの向きを調整できます。

光の色と明るさの切り替え

　光源はLEDで、3色の切り替えに対応しています。明るさの調整も可能で、点滅のない仕様です。

充電式の構成

　電源は内蔵バッテリーで、USB Type-Cによる充電に対応しています。バッテリー容量は1000mAhで、最大80時間使用可能です。電源アダプターは付属しません。

レビュー件数について

　Amazonではレビュー件数が13万件を超えています。ネック型の読書灯としては、件数の多い製品です。

アマゾンでGlocusent LEDネック読書灯を入手

