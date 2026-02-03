価格は抑えたい、でもメーカーは気になる。山善のQA15-80

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】山善 8インチAndroidタブレット「QA15-80」をチェック！

山善の8インチAndroidタブレット「QA15-80」が、Amazonのタイムセール対象になっています。過去価格13,980円のところ、8％オフの12,900円で販売中です。

価格は抑えたいが、メーカー名まで割り切れるかは迷う。タブレット選びでは、ここで立ち止まることが多い。

価格と8インチサイズ

画面サイズは8インチで、解像度は1280×800ドット。本体重量は約357gで、10インチ前後のモデルより小さめのサイズです。価格は、過去価格13,980円のところ、8％オフの12,900円。

Android 15と基本構成

OSはAndroid 15を搭載。CPUは8コア構成で、メモリーはRAM 4GB（仮想メモリ8GB対応）、ストレージは64GBです。

本体ストレージは64GBですが、microSDカードで最大1TBまで拡張できます。

センサーと接続まわり

GPS、加速度、照度、近接、ジャイロの5種類のセンサーを搭載しています。

接続端子はUSB Type-Cに加え、3.5mmイヤホンジャックを備えます。Bluetoothは5.0に対応しています。

本製品は、山善名義で販売されているAndroidタブレットです。商品ページには、サポート窓口の連絡先が記載されています。取扱説明書は付属品に含まれます。

価格だけを見るか、メーカー名まで見るか。この2点を並べたときの印象は、人によって違いが出そうです。