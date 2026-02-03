Amazonセール情報大紹介！ 第1198回
価格は抑えたい、でもメーカーは気になる。山善のQA15-80
2026年02月03日 14時00分更新
【Amazonタイムセール】山善 8インチAndroidタブレット「QA15-80」をチェック！
山善の8インチAndroidタブレット「QA15-80」が、Amazonのタイムセール対象になっています。過去価格13,980円のところ、8％オフの12,900円で販売中です。
価格は抑えたいが、メーカー名まで割り切れるかは迷う。タブレット選びでは、ここで立ち止まることが多い。
価格と8インチサイズ
画面サイズは8インチで、解像度は1280×800ドット。本体重量は約357gで、10インチ前後のモデルより小さめのサイズです。価格は、過去価格13,980円のところ、8％オフの12,900円。
Android 15と基本構成
OSはAndroid 15を搭載。CPUは8コア構成で、メモリーはRAM 4GB（仮想メモリ8GB対応）、ストレージは64GBです。
本体ストレージは64GBですが、microSDカードで最大1TBまで拡張できます。
センサーと接続まわり
GPS、加速度、照度、近接、ジャイロの5種類のセンサーを搭載しています。
接続端子はUSB Type-Cに加え、3.5mmイヤホンジャックを備えます。Bluetoothは5.0に対応しています。
本製品は、山善名義で販売されているAndroidタブレットです。商品ページには、サポート窓口の連絡先が記載されています。取扱説明書は付属品に含まれます。
価格だけを見るか、メーカー名まで見るか。この2点を並べたときの印象は、人によって違いが出そうです。
