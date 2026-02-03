机の上を増やさないデスクトップ。27インチ一体型でまとめる

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Dell 27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」をチェック！

Dellの27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格186,800円のところ、11％オフの166,800円で販売中です。

デスクトップPCを置くとなると、「本体はどこに置くか」「配線はどう回すか」と、考えることが一気に増えます。本体とモニターを分けず、27インチでまとめる形が、自分の置き方に合うかどうか。チェックはそこからです。

27インチ一体型という形

画面と本体が一体になった27インチのデスクトップです。本体を別に置かない分、考えるのは置き場所と電源まわりくらいになります。あとは、この27インチが机まわりに収まるかどうかです。

机まわりと接続まわり

USBポートは合計5基を備え、SDカードスロットや有線LANにも対応します。HDMI入力とHDMI出力の両方を備えているため、外部機器や別のPCの画面を表示することもできます。

側面にはUSB Type-Cポートがあり、手元で周辺機器をつないだり、充電したりしやすい位置にあります。机の上に何を置き、どこを空けたいかを考える際の整理材料になります。

構成とサポートの整理

CPUは第13世代のCore i7-1355U、メモリー16GB、ストレージは1TB SSD。購入時点で構成が決まっており、容量やメモリーをどうするかで迷わずに済む構成です。

Amazon.co.jp限定で、翌営業日対応のオンサイト修理サービス（1年）と、HDD返却不要サービスが付属します。修理が必要になった場合の対応や、データをどう扱うかも、この段階で見ておくことになります。

製品スペック

【CPU】 第13世代 Intel Core i7-1355U

【メモリ】16GB（DDR5）

【ストレージ】1TB SSD（M.2 PCIe NVMe）

【ディスプレイ】27インチ フルHD（1920×1080）IPS／非光沢

【グラフィックス】Intel Iris Xe Graphics（内蔵）

【OS】Windows 11 Home

置き方から見る27インチ一体型

27インチ一体型は、性能や価格を見る前に、まずサイズをどう置くかを考えるところから始まります。本体と画面を分けない構成が、自分の使い方に合うかどうか。そこを見極める形です。