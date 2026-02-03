Amazonセール情報大紹介！ 第1197回
机の上を増やさないデスクトップ。27インチ一体型でまとめる
Dell 27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」をチェック！
Dellの27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格186,800円のところ、11％オフの166,800円で販売中です。
デスクトップPCを置くとなると、「本体はどこに置くか」「配線はどう回すか」と、考えることが一気に増えます。本体とモニターを分けず、27インチでまとめる形が、自分の置き方に合うかどうか。チェックはそこからです。
27インチ一体型という形
画面と本体が一体になった27インチのデスクトップです。本体を別に置かない分、考えるのは置き場所と電源まわりくらいになります。あとは、この27インチが机まわりに収まるかどうかです。
机まわりと接続まわり
USBポートは合計5基を備え、SDカードスロットや有線LANにも対応します。HDMI入力とHDMI出力の両方を備えているため、外部機器や別のPCの画面を表示することもできます。
側面にはUSB Type-Cポートがあり、手元で周辺機器をつないだり、充電したりしやすい位置にあります。机の上に何を置き、どこを空けたいかを考える際の整理材料になります。
構成とサポートの整理
CPUは第13世代のCore i7-1355U、メモリー16GB、ストレージは1TB SSD。購入時点で構成が決まっており、容量やメモリーをどうするかで迷わずに済む構成です。
Amazon.co.jp限定で、翌営業日対応のオンサイト修理サービス（1年）と、HDD返却不要サービスが付属します。修理が必要になった場合の対応や、データをどう扱うかも、この段階で見ておくことになります。
製品スペック
【CPU】 第13世代 Intel Core i7-1355U
【メモリ】16GB（DDR5）
【ストレージ】1TB SSD（M.2 PCIe NVMe）
【ディスプレイ】27インチ フルHD（1920×1080）IPS／非光沢
【グラフィックス】Intel Iris Xe Graphics（内蔵）
【OS】Windows 11 Home
置き方から見る27インチ一体型
27インチ一体型は、性能や価格を見る前に、まずサイズをどう置くかを考えるところから始まります。本体と画面を分けない構成が、自分の使い方に合うかどうか。そこを見極める形です。
