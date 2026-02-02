楽天モバイル、通信品質改善を強力アピール　5G基地局増設＆地下鉄での帯域増強で対策

楽天モバイルは2日、プレス向けのカンファレンスを実施。ネットワークの品質向上を含む、同社の施策を紹介した。

契約者増加の一方で都心部では通信品質低下も見られる楽天

5G基地局の追加開設や地下鉄での帯域増強で対策する

ここに来て順調に契約者数を増やし、昨年末には1000万回線を突破した楽天モバイル。特に“ギガ無制限”“値上げしない”といった点が、動画を大量に視聴する若年層に受け入れられており、サービスへの評価も高まっている。

一方で、ユーザーの増加とともに顕著に見られるようになったのが一部エリアでの通信品質低下。人が密集する繁華街や地下鉄車内・ホームでは、アンテナが表示されていても、データが流れてこないといった声がSNS上でも多数見られている。

この状況について、楽天モバイルでは大きく分けて、2つの対策を実施している。

まずは「5G基地局の追加開設」。4Gと比べて広帯域で、多くのトラフィックを捌くことができる5Gの基地局を都心部中心に追加で開設することで、混雑時のつながりやすさを改善する。また、山手線主要駅の5G対応、東京ドームやヨドバシAKIBA、天王寺動物園、ららぽーと甲子園といった大規模集客施設についても電波対策を進めている。

もう1つは地下鉄での帯域増強。地下鉄ホーム・トンネル内については共用設備の運用、工事可能な時間帯の制限などがあり対応がやや遅れてきたが、従来は5MHz幅だった4G LTEの通信を20MHz幅に拡張して帯域を拡大。より通信しやすくすることを進めている。

具体的には東京メトロにおいて、2026年7月時点で作業を完了。都営地下鉄についても、現時点で残されている一部エリアを同じく7月時点で完了する。大阪・名古屋・札幌・福岡の地下鉄も、時期はやや遅れるものの順次作業を完了予定。なお、関東主要私鉄の地下区間についてはすでに対応済みとしている。

5G対応のモバイルルーターも新登場

回線申し込みで1円になるキャンペーンも実施

新製品も予告された。同社オリジナルのモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」で3月頃の発売予定。5Gおよびプラチナバンド対応で、5G時に下り最大2.14Gbps対応。従来の4Gモデルは最大150Mbps対応だったので、大幅に高速化される。

背面には公式キャラクターの「お買いものパンダ」のデザインがあるなど、遊び心のある製品。価格は1万6800円で、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」の同時申し込みで1円となる先行キャンペーンも実施している。本体サイズは約72.1×114.3×16.9mm、重量は約177g。