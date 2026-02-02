Amazonセール情報大紹介！ 第1172回
ミズノ「エスペランザー2」がAmazonで20％OFF、片足約240gの軽量×4E相当で普段使いにも強い一足
2026年02月02日 21時35分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
片足240g!? MIZUNOのエスペランザー2が20%オフ！
「長時間歩くと足が疲れやすい」「幅広の靴じゃないと足が痛くなる」……そんな悩みをお持ちではありませんか？
驚きの軽さ×クッション性×ゆったりした履き心地で支持されるMIZUNOのエスペランザー2が20%オフの5,541円で、Amazonにて割引販売中！
通勤・通学やウォーキング用途で「軽くて履きやすい靴」を探しているなら、Amazonで取り扱いのあるミズノ「エスペランザー2」は候補に入ります。幅広（4E相当）をうたうモデルのため、足幅が気になる人でも検討しやすい一方、フィット感は個人差が出やすいポイントです。購入前に確認しておきたい仕様と見落としがちな点をまとめます。
※重量は27.0cm片方の計測値です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
MIZUNOのエスペランザー2の特徴
驚くほどの「軽さ」で足取りスムーズ
片足約240g（27.0cmの場合）という軽量設計を実現。履いていることを感じさせないような軽さで、長時間のウォーキングやランニングでも疲れにくいのが魅力です。
「やわらかさ」が足への負担を軽減
ミッドソールには、高いクッション性を誇る素材「SOFTIERFOAM+」を搭載。クッション性が高く、着地時の衝撃を優しく吸収してくれます。
ゆったり履ける「4E相当の幅広設計」
足幅が広めの方でも安心の4E相当のワイド設計です。締め付け感の少ないゆったりとした履き心地で、リラックスしてトレーニングを楽しめます。
夜間も安心の「再帰反射テープ」
光を反射する再帰反射テープを配置。夜間のランニングやウォーキングでも周囲に存在を知らせやすく、安全面にも配慮されています。
まとめ
参考価格：6,930円
現在の価格：5,541円［20%OFF］
驚くほど軽くて、どこまでも歩きたくなるMIZUNOのエスペランザー2。毎日の一歩を支えてくれる一足を、この機会にチェックしてみましょう。
エスペランザー2は、軽量さと幅広設計を重視したシンプルな構成のランニングシューズです。クッション素材や再帰反射テープなど基本的な要素はそろっていますが、フィット感や履き心地の印象は足型や用途によって変わります。サイズ選びでは、普段履いている靴のワイズやレビューで多い意見を参考にしながら検討すると失敗しにくいでしょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
