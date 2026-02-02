【AmazonスマイルSALE】Mac mini M4 Pro、24GBメモリ構成がAmazonで割引表示

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで5％オフ】Apple 2024 Mac miniをチェック！

AppleのデスクトップPC「Mac mini（2024年モデル／M4 Pro）」が、Amazonで割引表示されています。参考価格218,800円のところ、5％オフの208,800円で販売中です。

Mac miniを検討していると、まず気になるのは価格よりも構成かもしれません。とくに、メモリやチップをどこまで盛るかは迷いやすいところです。

今回Amazonで割引表示されているのは、M4 Proチップに24GBメモリ、512GB SSDを組み合わせたモデル。5％オフと値下げ幅は控えめですが、いちばん軽い構成、というわけではありません。デスクトップMacを検討する際、性能と価格のバランスで迷う人は多いのではないでしょうか。Mac miniは構成次第で印象が大きく変わるモデルですが、派手な値下げではないものの、条件が合う人にとっては見逃しにくいタイミングです。

「この構成を考えていたなら、いまの価格を一度確認しておく」。そんな感覚で見ておきたいMac miniです。

割引対象はM4 Pro／24GBメモリ構成

今回割引価格になっているのは、M4 Proチップに24GBメモリ、512GB SSDを組み合わせたMac mini。

メモリ容量に余裕があるため、アプリをいくつか同時に使うような場面でも扱いやすそうです。軽作業だけでなく、少し負荷のかかる作業も視野に入れられます。

Mac miniは価格だけで判断しにくい製品なので、どの構成が割引表示の対象になっているかを正しく確認しておくことが大切です。今回のようにM4 Pro／24GB／512GBという余裕のある構成が対象になっている場合、用途が合う方にとっては検討材料のひとつになります。購入前に、現在の価格表示や在庫状況、選択している構成をAmazonの商品ページであらためてチェックしておくと安心です。

製品スペック

【チップ】 Apple M4 Pro（12コアCPU／16コアGPU）

【メモリ】 24GB ユニファイドメモリ

【ストレージ】512GB SSD

【本体サイズ】約12.7×12.7×5.0cm

【重量】約0.73kg（M4 Proモデル）

【主な接続】Thunderbolt 5×3、USB-C×2、HDMI、ギガビットEthernet