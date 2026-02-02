Amazonセール情報大紹介！ 第1118回
Officeは別途用意が安全！
スマイルSALE対象でお得、軽量544gの整備済みSurface Go 2（m3／8GB／128GB）
2026年02月02日 21時05分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【AmazonスマイルSALE】【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）登場！
Microsoftの2-in-1ノートPC「Surface Go 2」Core m3搭載モデルが、2月2日まで開催のAmazonスマイルSALEに登場しています。
ただいま参考価格39,800円から17%引きの32,999円で購入可能です。1月27日の時点では15%引きの33,829円だったので、同じスマイルSALEの対象ですがさらに1,000円弱安くなっています。
Surface Go 2は、10.5インチの2-in-1で、本体重量は約544g。タブレットとしても、キーボードを装着してノートPCとしても使えます。AmazonスマイルSALEの対象として表示されているのは、Core m3-8100Y、メモリ8GB、SSD 128GBの構成。Web閲覧やOffice作業、メール対応など、日常用途向けのサブマシンとして扱いやすい仕様です。
10.5インチ級の2-in-1は「持ち歩けるWindows」を現実的にしてくれる反面、ストレージや端子の少なさがボトルネックになりがちです。今回の整備済み品は構成としては扱いやすいので、購入後に困りやすい点（保存先、USB-C運用、バッテリー状態の当たり外れ）を先に理解しておくと、選び方がぐっとラクになります。
【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）の特徴
① Windows 11搭載で生産性向上
Surface Go 2はWindows 11 Professionalを搭載しており、多くのWindowsアプリケーションが利用可能。本体重量は約544gと非常に軽量で、通勤や出張、カフェなど外出先でも気軽に使用できます。
搭載するOfficeについての詳細情報がAmazonの商品ページには記載されていないのですが、「Office 2019」だとすると、2025年10月14日にマイクロソフトによるサポートが終了しています。Officeアプリケーションが必要であれば、別途用意する前提で本機を購入するのが安全です。
② 使い続けられるスペック
ここで紹介するSurface Go 2は、CPUにCore m3‑8100Yを採用し、8GBメモリ、128GB SSDを搭載。最新CPUには及びませんが、Pentiumなどのより低価格CPUよりはパフォーマンスが期待できます。ストレージ容量も128GBあるので気にしすぎることなく、一般的なアプリの利用が期待できます。
③ 着脱式キーボード対応
着脱式キーボードにより、タブレットとしてもノートPCとしても活用可能です。キーボードを接続すれば、文字入力やメール作成もスムーズに行えます。
お買い得価格で手に入る！
「軽い2-in-1をできるだけ安く」「サブ機として持ち歩きたい」という方。32,999円とAmazonスマイルSALEでお得に購入できるこの機会に、Amazon整備済み品のSurface Go 2を検討してはいかがでしょうか。
整備済み品は価格の魅力が大きい一方で、販売元や保証内容、付属品の範囲によって満足度が変わりやすいのも事実です。購入前には、キーボードや充電器の有無、バッテリー状態、初期設定やOffice表記の内容を一度だけ確認しておくと安心です。条件が合えば、軽量な2-in-1を手頃に使える選択肢として検討しやすくなります。
※在庫状況によっては売り切れの場合もありますので、購入を検討する際はお早めにチェックしてください。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1196回
トピックス【Amazonスマイルセール】3.1chを1本で。JBLの一体型サウンドバーが1.5万円台
-
第1195回
トピックス【AmazonスマイルSALE】小さいのに、ここまで？ Nebula Capsule 3
-
第1194回
トピックス電気シェーバーは毎日使う。価格が3万円台のシリーズ9、Braun 9360cc
-
第1193回
トピックス【Amazonスマイルセール】スピーカーだけじゃないEcho Dot Maxが20％オフ
-
第1192回
トピックスPCとマウス、別で買う？ まとめて選ぶノートPC
-
第1191回
トピックス2万円台だと、見え方が変わる。OPPOの10.3型タブレットがセールに
-
第1190回
トピックス夜は、自分だけ暖かければいい。THANKOの“着る”こたつ
-
第1188回
トピックス燗酒、電子レンジで済ませてない？ その先にある湯煎──のんべえ横丁
-
第1187回
トピックス鍋を出すほどじゃない日に。3,280円まで値下げされた「俺のラーメン鍋」
-
第1186回
トピックス充電器もケーブルも、考えなくてよくなる？ Ankerの7-in-1充電ステーション
-
第1185回
トピックス今の座り方、ちょっと違うかも？ 高さを変えられる高座椅子
- この連載の一覧へ