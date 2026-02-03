WWS公式ストアで感謝クーポン配布中。Bizテーラードジャケットなどが3,000円オフに

WWS公式オンラインストアでは、3,000円オフの感謝クーポン配布キャンペーンを実施中。対象商品に一律3,000円オフが適用され、ジャケットやパンツ、シャツなどが値引き対象になっています。

仕事着として使いやすいセットアップやベーシックなウェアが中心です。買い替えやまとめ買いを考えている人は、このタイミングで確認しておきたいところです。

注目のおすすめセール製品

Bizテーラードジャケット

22,000円 → 19,000円（クーポン利用で3,000円引き）

WWSの定番モデルのひとつ。ストレッチ性のある素材を採用し、スーツほど堅すぎず、普段使いもしやすいバランスのテーラードジャケットです。セットアップ対応のパンツと組み合わせれば、通勤や出張、オフィスカジュアルなど幅広いシーンに対応できます。

まとめ

対象商品には一律3,000円オフが適用されます。気になるアイテムがあれば、この機会に価格を確認してみるのもよさそうです。オンラインと直営店の両方で利用できます。

※クーポンの利用条件や対象外商品、在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。