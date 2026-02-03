いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第69回
WWS公式ストアで感謝クーポン配布中。Bizテーラードジャケットなどが3,000円オフに
2026年02月03日 09時00分更新
WWS公式オンラインストアでは、3,000円オフの感謝クーポン配布キャンペーンを実施中。対象商品に一律3,000円オフが適用され、ジャケットやパンツ、シャツなどが値引き対象になっています。
仕事着として使いやすいセットアップやベーシックなウェアが中心です。買い替えやまとめ買いを考えている人は、このタイミングで確認しておきたいところです。
注目のおすすめセール製品
22,000円 → 19,000円（クーポン利用で3,000円引き）
WWSの定番モデルのひとつ。ストレッチ性のある素材を採用し、スーツほど堅すぎず、普段使いもしやすいバランスのテーラードジャケットです。セットアップ対応のパンツと組み合わせれば、通勤や出張、オフィスカジュアルなど幅広いシーンに対応できます。
まとめ
対象商品には一律3,000円オフが適用されます。気になるアイテムがあれば、この機会に価格を確認してみるのもよさそうです。オンラインと直営店の両方で利用できます。
※クーポンの利用条件や対象外商品、在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
この連載の記事
-
第68回
トピックスアイリスプラザ、新生活向け家電・家具セットを販売中 まとめ買い特典も用意
-
第67回
トピックス未使用・未開封でも“キャンセル品”。富士通WEB MARTの「わけありPC」
-
第66回
トピックスシマホネットのアウトレットで家具をチェック。掘り出し物を探す感覚で見てみる
-
第65回
トピックス「NieR:Automata」などが割引対象の「スクエニ 冬季セール」がSteamで開催中
-
第64回
トピックスレノボ「新生活超早割セール」開催中。ThinkPad／IdeaPadが対象に
-
第63回
トピックスFRONTIER月末セール開催中。Ryzen 7 5700X搭載のゲーミングPCをチェック
-
第62回
トピックスJoshin webショップのアウトレットセール 生活家電からPC・ホビーまで対象
-
第61回
トピックスdynabook DirectでノートPCタイムセール！ XZ/HY／RZ/MYなどが割引対象
-
第60回
トピックスNEC「お買い得モデル」セール開催中、クーポン利用で最大28％オフ LAVIE Direct N15 Slimが対象に
-
第59回
トピックスFRONTIER「ゲーマー応援セール」開催中。FRGHLB550／WS0105／NTKが期間限定価格に
- この連載の一覧へ