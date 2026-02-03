アイロン台を使わず、着る前に整える。立ち上がり約17秒の衣類スチーマーNI-FS70A

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで7％オフ】パナソニック 衣類スチーマー「NI-FS70A-K」をチェック！

パナソニックの衣類スチーマー「NI-FS70A-K」が、Amazonの割引対象になっています。過去価格14,850円のところ、7％オフの13,860円で販売中です。

アイロン台を出すほどではないけれど、シワは気になる。NI-FS70Aは、ハンガーに掛けた衣類の気になる部分へスチームを当てられます。

立ち上がり約17秒

電源を入れてから、約17秒で立ち上がります。待つというより、準備している間に使える、くらいの感覚です。

ハンガーに掛けたまま使う

衣類はハンガーに掛けたまま使えます。襟元や前身頃など、目につくところだけ当てる、という使い方が合いそうです。

スチーム量と連続使用時間

スチーム量は、HIGH時で平均約15g／分。連続使用時間は、HIGH時で最長約8分。

タンク容量は約130mL。本体質量は約660g。一度に続けて使うことも、1枚ずつ使うこともできます。

プレスにも対応

フラットなアイロン面を使い、軽いプレスにも対応します。仕上げまできっちりというより、気になる部分を整える用途向きです。プレス時は、あて布の使用が推奨されています。