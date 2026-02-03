Amazonセール情報大紹介！ 第1199回
アイロン台を使わず、着る前に整える。立ち上がり約17秒の衣類スチーマーNI-FS70A
2026年02月03日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで7％オフ】パナソニック 衣類スチーマー「NI-FS70A-K」をチェック！
パナソニックの衣類スチーマー「NI-FS70A-K」が、Amazonの割引対象になっています。過去価格14,850円のところ、7％オフの13,860円で販売中です。
アイロン台を出すほどではないけれど、シワは気になる。NI-FS70Aは、ハンガーに掛けた衣類の気になる部分へスチームを当てられます。
立ち上がり約17秒
電源を入れてから、約17秒で立ち上がります。待つというより、準備している間に使える、くらいの感覚です。
ハンガーに掛けたまま使う
衣類はハンガーに掛けたまま使えます。襟元や前身頃など、目につくところだけ当てる、という使い方が合いそうです。
スチーム量と連続使用時間
スチーム量は、HIGH時で平均約15g／分。連続使用時間は、HIGH時で最長約8分。
タンク容量は約130mL。本体質量は約660g。一度に続けて使うことも、1枚ずつ使うこともできます。
プレスにも対応
フラットなアイロン面を使い、軽いプレスにも対応します。仕上げまできっちりというより、気になる部分を整える用途向きです。プレス時は、あて布の使用が推奨されています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1199回
トピックス地味だけど、気になる人は多い。Glocusentのネック読書灯
-
第1198回
トピックス価格は抑えたい、でもメーカーは気になる。山善のQA15-80
-
第1197回
トピックス机の上を増やさないデスクトップ。27インチ一体型でまとめる
-
第1196回
トピックス【Amazonスマイルセール】3.1chを1本で。JBLの一体型サウンドバーが1.5万円台
-
第1195回
トピックス【AmazonスマイルSALE】小さいのに、ここまで？ Nebula Capsule 3
-
第1194回
トピックス電気シェーバーは毎日使う。価格が3万円台のシリーズ9、Braun 9360cc
-
第1193回
トピックス【Amazonスマイルセール】スピーカーだけじゃないEcho Dot Maxが20％オフ
-
第1192回
トピックスPCとマウス、別で買う？ まとめて選ぶノートPC
-
第1191回
トピックス2万円台だと、見え方が変わる。OPPOの10.3型タブレットがセールに
-
第1190回
トピックス夜は、自分だけ暖かければいい。THANKOの“着る”こたつ
- この連載の一覧へ