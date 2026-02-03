このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1199回

アイロン台を使わず、着る前に整える。立ち上がり約17秒の衣類スチーマーNI-FS70A

2026年02月03日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで7％オフ】パナソニック 衣類スチーマー「NI-FS70A-K」をチェック！

　パナソニックの衣類スチーマー「NI-FS70A-K」が、Amazonの割引対象になっています。過去価格14,850円のところ、7％オフの13,860円で販売中です。

　アイロン台を出すほどではないけれど、シワは気になる。NI-FS70Aは、ハンガーに掛けた衣類の気になる部分へスチームを当てられます。

アマゾンでパナソニック 衣類スチーマー「NI-FS70A-K」を入手

立ち上がり約17秒

　電源を入れてから、約17秒で立ち上がります。待つというより、準備している間に使える、くらいの感覚です。

ハンガーに掛けたまま使う

　衣類はハンガーに掛けたまま使えます。襟元や前身頃など、目につくところだけ当てる、という使い方が合いそうです。

スチーム量と連続使用時間

　スチーム量は、HIGH時で平均約15g／分。連続使用時間は、HIGH時で最長約8分。

　タンク容量は約130mL。本体質量は約660g。一度に続けて使うことも、1枚ずつ使うこともできます。

プレスにも対応

　フラットなアイロン面を使い、軽いプレスにも対応します。仕上げまできっちりというより、気になる部分を整える用途向きです。プレス時は、あて布の使用が推奨されています。

アマゾンでパナソニック 衣類スチーマー「NI-FS70A-K」を入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

