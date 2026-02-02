Amazonセール情報大紹介！ 第1196回
【Amazonスマイルセール】3.1chを1本で。JBLの一体型サウンドバーが1.5万円台
2026年02月02日 19時00分更新
【Amazonスマイルセール】JBL サウンドバー「Cinema SB510」をチェック！
【Amazon.co.jp 限定】JBLのサウンドバー「Cinema SB510」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格22,000円のところ、29％オフの15,642円で販売中です。
サウンドバーを選ぶとき、音の迫力よりも先に、設置や配線の手間が気になる人も多いかもしれません。SB510は、3.1ch構成とサブウーファーを1本の筐体にまとめた、一体型のサウンドバーです。
3.1ch構成を1本にまとめたオールインワン
SB510は、サブウーファー内蔵の3.1chオールインワンサウンドバーです。センターチャンネル専用のスピーカードライバーを搭載しています。
HDMI ARC対応で接続を簡略化
テレビとの接続はHDMI ARCに対応しています。HDMIケーブルは付属品に含まれています。このほか、光デジタル入力やBluetooth接続にも対応しています。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
