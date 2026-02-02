【Amazonスマイルセール】3.1chを1本で。JBLの一体型サウンドバーが1.5万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】JBL サウンドバー「Cinema SB510」をチェック！

【Amazon.co.jp 限定】JBLのサウンドバー「Cinema SB510」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。参考価格22,000円のところ、29％オフの15,642円で販売中です。

サウンドバーを選ぶとき、音の迫力よりも先に、設置や配線の手間が気になる人も多いかもしれません。SB510は、3.1ch構成とサブウーファーを1本の筐体にまとめた、一体型のサウンドバーです。

3.1ch構成を1本にまとめたオールインワン

SB510は、サブウーファー内蔵の3.1chオールインワンサウンドバーです。センターチャンネル専用のスピーカードライバーを搭載しています。

HDMI ARC対応で接続を簡略化

テレビとの接続はHDMI ARCに対応しています。HDMIケーブルは付属品に含まれています。このほか、光デジタル入力やBluetooth接続にも対応しています。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！