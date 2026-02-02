Amazonセール情報大紹介！ 第1195回
【AmazonスマイルSALE】小さいのに、ここまで？ Nebula Capsule 3
2026年02月02日 18時00分更新
【Amazonスマイルセール】Anker Nebula（ネビュラ）Capsule 3（Google TV搭載モバイルプロジェクター）をチェック！
Anker Nebula（ネビュラ）のモバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」が、AmazonスマイルSALEの対象になっています。参考価格69,990円のところ、20％オフの55,990円で販売中です。
セールで5万円台まで下がったプロジェクターを見ると、画質や使い勝手を改めて確認したくなります。Nebula Capsule 3には、フルHD解像度やGoogle TV搭載といった要素が並びます。
フルHD解像度と明るさ
解像度は1920×1080ドットのフルHDです。明るさは200ANSIルーメンで、最大120インチまでの投影に対応します。HDR10にも対応しています。
Google TV搭載で本体完結型
Google TVを搭載しており、Netflixはリモコンのボタンから起動できます。YouTubeやAmazon Prime Videoなど、複数の動画配信サービスに対応し、外部のストリーミング機器を接続せずに使える構成です。
設置や調整に関する自動機能
オートフォーカスや縦横の自動台形補正、自動障害物回避といった機能を備えています。斜めからの投影や天井投影にも対応し、別売アクセサリーによる角度調整も用意されています。
モバイルサイズとバッテリー内蔵
本体は持ち運びを想定したサイズで、バッテリーを内蔵しています。再生時間は約2.5時間（エコモード使用時）で、電源ケーブルを接続せずに使用できます。
