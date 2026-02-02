【AmazonスマイルSALE】小さいのに、ここまで？ Nebula Capsule 3

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Anker Nebula（ネビュラ）Capsule 3（Google TV搭載モバイルプロジェクター）をチェック！

Anker Nebula（ネビュラ）のモバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」が、AmazonスマイルSALEの対象になっています。参考価格69,990円のところ、20％オフの55,990円で販売中です。

セールで5万円台まで下がったプロジェクターを見ると、画質や使い勝手を改めて確認したくなります。Nebula Capsule 3には、フルHD解像度やGoogle TV搭載といった要素が並びます。

フルHD解像度と明るさ

解像度は1920×1080ドットのフルHDです。明るさは200ANSIルーメンで、最大120インチまでの投影に対応します。HDR10にも対応しています。

Google TV搭載で本体完結型

Google TVを搭載しており、Netflixはリモコンのボタンから起動できます。YouTubeやAmazon Prime Videoなど、複数の動画配信サービスに対応し、外部のストリーミング機器を接続せずに使える構成です。

設置や調整に関する自動機能

オートフォーカスや縦横の自動台形補正、自動障害物回避といった機能を備えています。斜めからの投影や天井投影にも対応し、別売アクセサリーによる角度調整も用意されています。

モバイルサイズとバッテリー内蔵

本体は持ち運びを想定したサイズで、バッテリーを内蔵しています。再生時間は約2.5時間（エコモード使用時）で、電源ケーブルを接続せずに使用できます。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！