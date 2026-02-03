東京アプリ 公式Webサイトより

12月に「急げ！東京アプリで“1万1000円分”ゲットする方法」で紹介したように「東京アプリ」の「都民参加型最終検証」を実施した方は、500円相当のポイントを獲得したと思います。そして2月。ついに物価高対策として本気の1万1000円相当のポイント付与が始まりました。そしてそれに伴い、NTTドコモが提供する「dポイント」が最高のキャンペーンを実施。なんと東京ポイントが10％増量されるのです。今回は「東京ポイント」の開始直後の回線状況を含めてポイント獲得方法、そして「dポイント」の10％増量方法などを徹底解説いたします。最後まで読んでね。

【「東京アプリ」生活応援事業】 実施期間：令和８年２月２日（月）13時00分から令和９年４月１日（木）まで

対象者：マイナンバーカードをお持ちの15歳以上で都内在住の方

（東京都に住民登録されている方に限ります）

概要：「東京アプリ」のダウンロードとマイナンバーカードによる本人確認で11000東京ポイントが貰える

12月に「都民参加型最終検証」に参加した方は、すでに済ましていることだと思います。では今回、それをやらずに1万1000ポイントが付与されるのか？といえば「NO」です。最終検証に参加した方も改めて本人確認が必要とのこと。一度やっているので問題ないと思いますが再度、本人確認をしてください。

上記したようにやること自体は至って簡単です。まとめると、

「『東京アプリ』でマイナンバーカードを使って本人確認をする」

ただそれだけです。それでは参加に必要なものを見てください。

★参加に必要なもの 1.NFC対応スマートフォン（対応端末・iPhoneはiOS16以降、AndroidはAndroid11以降）※かざすだけで認証やアクセスができる仕組みのスマートフォン

2.2つのアプリのダウンロード：「東京アプリ」「デジタル認証アプリ」

3.マイナンバーカード：

利用者証明用電子証明書の暗証番号（４桁の数字）

券面事項入力補助用の暗証番号（４桁の数字）

※有効期限が切れていないもの

やること自体は簡単。しかし、ここで1番のハードルが出てきます。マイナンバーカードの2つの暗証番号。これがわからない人が出てくると思います。まず利用者証明用電子証明書の暗証番号ですが、こちらは「マイナポータル」にログインする時や健康保険所として使う場合に必要なので覚えている方は多いはずです。券面事項入力補助用の暗証番号は「マイナポータル」の情報を追加する際（僕は申請入力補助情報を登録）に必要でした。今回は忘れた場合の対処方法を記しておきます。

★マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合の対処方法 1.利用者証明用電子証明書

住民票のある市区町村の窓口で暗証番号を再設定します。

マイナンバーカードを持参していきましょう。

※コンビニの複合機でも出来ますが「マイナンバーカード」「JPKI暗証番号リセット」アプリ「マイナンバーカード」の署名用パスワード（英数字6〜16文字）が必要になります 2.券面事項入力補助用 住民票のある市区町村の窓口で暗証番号を再設定します。

マイナンバーカードと顔写真付きのカードで本人確認して初期化と再設定となります。

※市区町村によって違う場合があります。お問合せしてみてください。

両方とも忘れた方は同時に再設定が可能なところが多いと思いますので、一気にしてみてください。

続いて「東京アプリ」生活応援事業への参加手順はこちらです。