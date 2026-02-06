アップル「iPhone 17」店頭販売中止　オンライン経由に限定

編集部撮影

アップルの直営店において、iPhone 17シリーズが店頭で購入できない状態になっていることが分かった。2月6日15時ごろにアップルのコールセンターに対して確認したところ、同シリーズはこの日から全国のApple Storeで店頭販売をしておらず、購入方法はオンライン経由に限定されているという。

コールセンターの説明によれば、iPhone 17シリーズは在庫の有無にかかわらず、すべてオンラインでの購入が前提となる。オンライン購入時に在庫があれば、Apple Storeでの店舗受け取りを指定することは可能だが、受け取り枠が確保できない場合は配送となる。

この変更は、特定店舗や一時的な措置ではなく、iPhone 17シリーズ全体に適用されているという。販売中止の理由についての詳細な説明はなかったが、コールセンターによれば支払い方法の変更などが背景にあるということだった。

一方で、iPhone 16シリーズなど、iPhone 17以外の製品については、従来どおり店頭在庫があればその場で購入できる状況に変わりはない。現時点で店頭販売が停止されているのは、iPhone 17シリーズに限られる。