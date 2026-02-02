【Amazonスマイルセール】スピーカーだけじゃないEcho Dot Maxが20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Amazon Echo Dot Maxをチェック！

Echo Dot Max（2025年発売）が、Amazonのスマイルセール対象になっています。過去価格14,980円のところ、20％オフの11,980円で販売中です。

スマートスピーカーというと、まず音の話になりがちです。ただ、実際に使う場面を考えると、音以外の役割が先に来ることもあります。

声で扱える機能を整理する

Echo Dot Maxは、音楽再生に対応したスピーカーです。Alexaによる音声操作にも対応しており、天気の確認やタイマー、リマインダーといった日常的な機能を声で呼び出せます。

スマートホームハブ内蔵

ZigbeeやMatter、Threadに対応したスマートホームハブを本体に内蔵しています。対応する照明や家電（※別売）を、別途ハブを用意せずに接続できる構成です。室内温度センサーや在室検知も搭載しており、条件を設定した自動操作にも対応します。

拡張を前提に考えやすい構成

Echo Dot Maxは、同一モデルを2台使ったステレオペアリングや、対応するFire TVデバイスと組み合わせたAlexaホームシアターに対応しています。単体での利用に加えて、構成を組み合わせて使うこともできます。

何を任せたいかで決まる

Echo Dot Maxは、音楽再生やAlexaによる音声操作、スマートホーム機能に対応しています。どの機能を重視するかで、使い方の印象は変わってきます。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！