Amazonセール情報大紹介！ 第1192回
PCとマウス、別で買う？ まとめて選ぶノートPC
2026年02月02日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで18％オフ】【セット買い】Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（83K100G4JP）＋ロジクール トラックボール マウス（M575SPd）をチェック！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3 15.3インチ（83K100G4JP）」が、Amazonのセール対象になっています。参考価格140,800円のところ、18％オフの115,280円で販売中です。
ノートPCに、ロジクールのトラックボールマウス「M575SPd」が付いたセットです。マウスのことを、買ったあとに考えなくて済みます。いつも後回しにしがちな人には、こういう買い方もあります。
PCとマウスがセット
ノートPC購入後にマウスを別途用意するケースもありますが、このセットでは最初からマウスが含まれています。付属するM575SPdは、BluetoothおよびLogi Bolt接続に対応したトラックボールマウスで、マウスパッドを使わないタイプです。
15.3インチ・16:10ディスプレイ
ディスプレイは15.3インチのIPS液晶を搭載。解像度は1920×1200ドットで、アスペクト比は16:10です。画面は非光沢仕様です。
主な構成
CPUは第13世代インテル Core i5-13420H。メモリーは16GB、ストレージは512GBのNVMe SSDを搭載しています。OSはWindows 11 Homeです。
製品スペック
【CPU】 インテル Core i5-13420H
【メモリ】 16GB
【ストレージ】512GB SSD（NVMe）
【ディスプレイ】15.3インチ IPS液晶、解像度：1920×1200、アスペクト比：16:10、非光沢
【OS】Windows 11 Home
