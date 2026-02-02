このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1192回

PCとマウス、別で買う？ まとめて選ぶノートPC

2026年02月02日 12時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで18％オフ】【セット買い】Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（83K100G4JP）＋ロジクール トラックボール マウス（M575SPd）をチェック！

　LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3 15.3インチ（83K100G4JP）」が、Amazonのセール対象になっています。参考価格140,800円のところ、18％オフの115,280円で販売中です。

　ノートPCに、ロジクールのトラックボールマウス「M575SPd」が付いたセットです。マウスのことを、買ったあとに考えなくて済みます。いつも後回しにしがちな人には、こういう買い方もあります。

アマゾンで【セット買い】Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（83K100G4JP）＋ロジクール トラックボール マウス（M575SPd）を入手

PCとマウスがセット

　ノートPC購入後にマウスを別途用意するケースもありますが、このセットでは最初からマウスが含まれています。付属するM575SPdは、BluetoothおよびLogi Bolt接続に対応したトラックボールマウスで、マウスパッドを使わないタイプです。

15.3インチ・16:10ディスプレイ

　ディスプレイは15.3インチのIPS液晶を搭載。解像度は1920×1200ドットで、アスペクト比は16:10です。画面は非光沢仕様です。

主な構成

　CPUは第13世代インテル Core i5-13420H。メモリーは16GB、ストレージは512GBのNVMe SSDを搭載しています。OSはWindows 11 Homeです。

製品スペック

【CPU】 インテル Core i5-13420H

【メモリ】 16GB

【ストレージ】512GB SSD（NVMe）

【ディスプレイ】15.3インチ IPS液晶、解像度：1920×1200、アスペクト比：16:10、非光沢

【OS】Windows 11 Home

アマゾンで【セット買い】Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3インチ（83K100G4JP）＋ロジクール トラックボール マウス（M575SPd）を入手

