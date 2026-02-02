アイリスプラザ、新生活向け家電・家具セットを販売中　まとめ買い特典も用意

アイリスプラザでは、新生活シーズンに向けた家電・家具のセット商品を販売する「2026アイリスプラザの新生活 早期キャンペーン」を実施中です。

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどを組み合わせた家電セットのほか、ベッドやテーブル、ラックなどをまとめた家具・インテリアセットを用意しています。あらかじめ複数の商品を組み合わせた構成で、生活に必要なアイテムを一式そろえられる内容です。

対象の家電セットと家具インテリアセットを同時購入、または家具家電セットを購入すると、「セット革命」特典の対象になります。

期間中は早期特典として、アイリスプラザeギフト（3,000円分）やお茶【綠】500ml×24本のプレゼントも案内されています。

単品商品も販売しており、例えば2人掛けのコンパクトなカウチソファなど、省スペースで設置しやすい家具もラインアップされています。

注目のおすすめセール製品

家電セット 5点 冷蔵庫87L 洗濯機5kg レンジ 17L 炊飯器 3合 掃除機 ホワイト《設置なし》

単品合計価格：81,540円 → 77,777円（送料無料）

同サイトでは、冷蔵庫87L、洗濯機5kg、電子レンジ17L、炊飯器（3合炊き）、掃除機をまとめた家電5点セットも販売されています。生活の基本となる主要な家電を一度に準備できる構成です。※完売の場合は注文後に受注をお断りする可能性があります。

まとめ

新生活に必要な家電や家具を一括で準備したい場合は、セット内容や特典条件を確認しておきたいところです。

※掲載内容、価格、在庫状況、配送条件などは変更される場合があります。最新情報は各商品ページをご確認ください。