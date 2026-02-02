いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第68回
アイリスプラザ、新生活向け家電・家具セットを販売中 まとめ買い特典も用意
2026年02月02日 10時00分更新
アイリスプラザでは、新生活シーズンに向けた家電・家具のセット商品を販売する「2026アイリスプラザの新生活 早期キャンペーン」を実施中です。
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどを組み合わせた家電セットのほか、ベッドやテーブル、ラックなどをまとめた家具・インテリアセットを用意しています。あらかじめ複数の商品を組み合わせた構成で、生活に必要なアイテムを一式そろえられる内容です。
対象の家電セットと家具インテリアセットを同時購入、または家具家電セットを購入すると、「セット革命」特典の対象になります。
期間中は早期特典として、アイリスプラザeギフト（3,000円分）やお茶【綠】500ml×24本のプレゼントも案内されています。
単品商品も販売しており、例えば2人掛けのコンパクトなカウチソファなど、省スペースで設置しやすい家具もラインアップされています。
注目のおすすめセール製品
家電セット 5点 冷蔵庫87L 洗濯機5kg レンジ 17L 炊飯器 3合 掃除機 ホワイト《設置なし》
単品合計価格：81,540円 → 77,777円（送料無料）
同サイトでは、冷蔵庫87L、洗濯機5kg、電子レンジ17L、炊飯器（3合炊き）、掃除機をまとめた家電5点セットも販売されています。生活の基本となる主要な家電を一度に準備できる構成です。※完売の場合は注文後に受注をお断りする可能性があります。
まとめ
新生活に必要な家電や家具を一括で準備したい場合は、セット内容や特典条件を確認しておきたいところです。
※掲載内容、価格、在庫状況、配送条件などは変更される場合があります。最新情報は各商品ページをご確認ください。
