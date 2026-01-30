【5132円→3849円！】レッドブル250ml×24本入りケースが25％オフ！ ゲームの相棒にぴったりのエナドリがおトク！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ゲームのお供にピッタリなレッドブル24本入りがおトク

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回は「【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」を紹介したい。過去価格は5132円だが、セール期間中は25％オフの3849円で購入できる。

ゲームのお供といえばエナジードリンク、エナジードリンクといえばレッドブル。「翼を授けるドリンク」として知られているレッドブル（250ml）が24本入っているという贅沢な一品だ。レッドブルの力を借りてゲームをガンガン遊びたい人にうってつけと言えるだろう（飲みすぎにご注意を）。

レッドブルをケース買いしたい人は要チェック！

ユーザーレビューを見ると、「数量も価格も手ごろ」「ケース買いでおトクにストックできる」といった声が印象的だ。24本のレッドブルをより手頃な価格でケース買いできるチャンス。気になる人は【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本の購入を検討してみては？

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！