Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第29回

【5132円→3849円！】レッドブル250ml×24本入りケースが25％オフ！ ゲームの相棒にぴったりのエナドリがおトク！

2026年01月30日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」を入手
 

ゲームのお供にピッタリなレッドブル24本入りがおトク

　Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回は「【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」を紹介したい。過去価格は5132円だが、セール期間中は25％オフの3849円で購入できる。

　ゲームのお供といえばエナジードリンク、エナジードリンクといえばレッドブル。「翼を授けるドリンク」として知られているレッドブル（250ml）が24本入っているという贅沢な一品だ。レッドブルの力を借りてゲームをガンガン遊びたい人にうってつけと言えるだろう（飲みすぎにご注意を）。

レッドブルをケース買いしたい人は要チェック！

　ユーザーレビューを見ると、「数量も価格も手ごろ」「ケース買いでおトクにストックできる」といった声が印象的だ。24本のレッドブルをより手頃な価格でケース買いできるチャンス。気になる人は【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本の購入を検討してみては？

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

　Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

