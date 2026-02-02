電気シェーバーは毎日使う。価格が3万円台のシリーズ9、Braun 9360cc

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」をチェック！

Braunの電気シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。過去価格52,800円のところ、34％オフの34,800円で販売されています。

電気シェーバーは、使う頻度が高い道具です。朝の支度の中で、ほぼ毎日手に取る人も多いと思います。

シリーズ9は、Braunの中でも上位にあたるシリーズです。同じシリーズには、PROやPRO+といったモデルもあります。

9360ccは、4+1カットシステムを採用したモデルです。PRO系のモデルは、5+1カットシステムになります。

このモデルには、6in1アルコール洗浄システムが付属します。シェーバーケースも同梱されています。

防水設計で、お風呂剃りに対応。フル充電で約60分使用可能と記載されています。

シリーズ9の中では、価格は抑えめです。

価格は3万円台。

シリーズ9という名前が気になっている人にとって、刃の構成と付属品、価格。このあたりをどう見るかです。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！