【AmazonスマイルSALE】「他のゲーミング座椅子と全然違う」「高いけれども買ってよかった」AKRacingの人気ゲーミング座椅子が11％オフ！

AKRacingのゲーミング座椅子がセール対象に

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はAKRacingのゲーミング座椅子「極坐V2」（グレー）を紹介したい。参考価格は4万8278円だが、セール期間中は11％オフの4万3018円で購入できる。

極坐V2は、床面に座って作業することが多いという日本ユーザー向けに作られたゲーミング座椅子。人間工学による快適な座り心地はもちろん、耐久性に優れたPUレザーの素材、フラットポジションまで調節できるリクライニング機能、豊富なカラバリなどが特徴となっている。

4万円台にマッチする快適な座り心地

ユーザーレビューを見ると、「半額のゲーミング座椅子と違う」「使いやすくて座り心地がいい」「高いけれども買ってよかった」と好評の声が多い印象だ。

4万円台の価格ながらも、その価値に見合う座り心地を実感できるという極坐V2。少々値は張るものの、高品質なゲーミング座椅子を探している人にとって、本製品はベストな選択肢になるかもしれない。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！