Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第25回
【AmazonスマイルSALE】「他のゲーミング座椅子と全然違う」「高いけれども買ってよかった」AKRacingの人気ゲーミング座椅子が11％オフ！
2026年01月30日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
AKRacingのゲーミング座椅子がセール対象に
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はAKRacingのゲーミング座椅子「極坐V2」（グレー）を紹介したい。参考価格は4万8278円だが、セール期間中は11％オフの4万3018円で購入できる。
極坐V2は、床面に座って作業することが多いという日本ユーザー向けに作られたゲーミング座椅子。人間工学による快適な座り心地はもちろん、耐久性に優れたPUレザーの素材、フラットポジションまで調節できるリクライニング機能、豊富なカラバリなどが特徴となっている。
4万円台にマッチする快適な座り心地
ユーザーレビューを見ると、「半額のゲーミング座椅子と違う」「使いやすくて座り心地がいい」「高いけれども買ってよかった」と好評の声が多い印象だ。
4万円台の価格ながらも、その価値に見合う座り心地を実感できるという極坐V2。少々値は張るものの、高品質なゲーミング座椅子を探している人にとって、本製品はベストな選択肢になるかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|AKRacing ゲーミング座椅子 グレー 灰 極坐(ぎょくざ)V2 高耐久PUレザー 180度リクライニング 在宅 リモート 5年保証
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
