【24％オフ】WQHD＋180Hzで3万円台はお手頃！ 27型ゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JA」がAmazonスマイルSALE対象
2026年01月28日 16時00分更新
3万円台の180Hz・WQHDゲーミングディスプレー
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はアイ・オー・データ機器のゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JA」を紹介したい。参考価格は4万3800円だが、セール期間中は24％オフの3万3120円で購入できる。
EX-GDQ271JAは、リフレッシュレート180Hz駆動、WQHD解像度（2560×1440ドット）の27型ゲーミングディスプレー。映像のブレを低減する「Clear AIM機能」や暗い場面を鮮明に表示してくれる「Night Clear Vision」、高さ・角度を調節できるスタンド、豊富なインターフェースなどが特徴となっている。
満足度高めの性能に好評の声続出
ユーザーレビューを見ると、「この価格でWQHDと180Hzは満足度が高い」「画質が綺麗」「普段使いもゲームもできる万能さ」といった声が多く寄せられている。
WQHD＋180Hzながらも3万円台はかなりお手頃なので、セール期間中に購入しておきたい一台と言えるだろう。新しいゲーミングディスプレーを探している人に強くおすすめしたい。
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
