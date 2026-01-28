【24％オフ】WQHD＋180Hzで3万円台はお手頃！ 27型ゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JA」がAmazonスマイルSALE対象

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

3万円台の180Hz・WQHDゲーミングディスプレー

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はアイ・オー・データ機器のゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JA」を紹介したい。参考価格は4万3800円だが、セール期間中は24％オフの3万3120円で購入できる。

EX-GDQ271JAは、リフレッシュレート180Hz駆動、WQHD解像度（2560×1440ドット）の27型ゲーミングディスプレー。映像のブレを低減する「Clear AIM機能」や暗い場面を鮮明に表示してくれる「Night Clear Vision」、高さ・角度を調節できるスタンド、豊富なインターフェースなどが特徴となっている。

満足度高めの性能に好評の声続出

ユーザーレビューを見ると、「この価格でWQHDと180Hzは満足度が高い」「画質が綺麗」「普段使いもゲームもできる万能さ」といった声が多く寄せられている。

WQHD＋180Hzながらも3万円台はかなりお手頃なので、セール期間中に購入しておきたい一台と言えるだろう。新しいゲーミングディスプレーを探している人に強くおすすめしたい。

