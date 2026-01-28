【AmazonスマイルSALE】エレコムの高コスパゲーミングヘッドセットが12％オフの2890円！ 「軽くて快適」「足音が聞き取りやすい」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

3000円台の高コスパゲーミングヘッドセット

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はエレコムのゲーミングヘッドセット「HS-G01RD」を紹介したい。過去価格は3270円だが、セール期間中は12％オフの2890円で購入できる。

HS-G01RDは、ゲーム用に最適化された大型50mmドライバーを搭載するゲーミングヘッドセット。軽量設計、長時間装着していても耳が痛くならないイヤーパッド、長さ調節が可能なヘッドバンド、ミュートスイッチなどが特徴となっている。

価格で選ぶならこの一台！

ユーザーレビューを見ると、「軽くて快適」「FPS系のゲームでは問題なく足音が聞こえる」といった声が寄せられている。「耳にうまくフィットしない」「値段相応の性能」という声もあるものの、格安のゲーミングヘッドセットを急ぎで欲しい人におすすめできそうだ。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！