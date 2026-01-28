Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第26回
【AmazonスマイルSALE】エレコムの高コスパゲーミングヘッドセットが12％オフの2890円！ 「軽くて快適」「足音が聞き取りやすい」
2026年01月28日 15時00分更新
3000円台の高コスパゲーミングヘッドセット
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はエレコムのゲーミングヘッドセット「HS-G01RD」を紹介したい。過去価格は3270円だが、セール期間中は12％オフの2890円で購入できる。
HS-G01RDは、ゲーム用に最適化された大型50mmドライバーを搭載するゲーミングヘッドセット。軽量設計、長時間装着していても耳が痛くならないイヤーパッド、長さ調節が可能なヘッドバンド、ミュートスイッチなどが特徴となっている。
価格で選ぶならこの一台！
ユーザーレビューを見ると、「軽くて快適」「FPS系のゲームでは問題なく足音が聞こえる」といった声が寄せられている。「耳にうまくフィットしない」「値段相応の性能」という声もあるものの、格安のゲーミングヘッドセットを急ぎで欲しい人におすすめできそうだ。
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
