Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第26回

【AmazonスマイルSALE】エレコムの高コスパゲーミングヘッドセットが12％オフの2890円！ 「軽くて快適」「足音が聞き取りやすい」

2026年01月28日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「HS-G01RD」を入手
 

3000円台の高コスパゲーミングヘッドセット

　Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はエレコムのゲーミングヘッドセット「HS-G01RD」を紹介したい。過去価格は3270円だが、セール期間中は12％オフの2890円で購入できる。

　HS-G01RDは、ゲーム用に最適化された大型50mmドライバーを搭載するゲーミングヘッドセット。軽量設計、長時間装着していても耳が痛くならないイヤーパッド、長さ調節が可能なヘッドバンド、ミュートスイッチなどが特徴となっている。

アマゾンで「HS-G01RD」を入手
 

価格で選ぶならこの一台！

　ユーザーレビューを見ると、「軽くて快適」「FPS系のゲームでは問題なく足音が聞こえる」といった声が寄せられている。「耳にうまくフィットしない」「値段相応の性能」という声もあるものの、格安のゲーミングヘッドセットを急ぎで欲しい人におすすめできそうだ。

アマゾンで「HS-G01RD」を入手
 
エレコム ゲーミングヘッドセット 有線 3.5mm マイク付き 【 PS5 / PS4 / Switch 】 軽量 両耳オーバーヘッド 50mmドライバ コントローラー付属 レッド HS-G01RD

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

　Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得な「ポイントアップキャンペーン」の登録はこちらから
 

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

