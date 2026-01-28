Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第25回
【AmazonスマイルSALE】カラフルで操作性抜群のGameSir製Xboxコントローラーが10％オフの5849円！
2026年01月28日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
かわいい色で彩られたXboxコントローラー
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はGameSirのXboxコントローラー「G7 SE（Purple）」を紹介したい。過去価格は6499円だが、セール期間中は10％オフの5849円で購入できる。
G7 SE（Purple）は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PCに対応するコントローラー。かわいいカラーバリエーションのほか、ホール効果スティック＆アナログトリガー、カスタマイズ可能な背面キーなどが特徴となっている。
かわいいデザインと操作性が好評
ユーザーレビューを見ると、「かわいいデザイン」「快適な操作性」を評価する声が多い印象だ。また、ドリフト現象が起きない点を評価する声も見受けられる。
1万円未満の価格もポイントなので、セール期間中に早くゲットしておきたいところ。カラフル、かつコスパの高いXboxコントローラーを求めている人に刺さるはずだ。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir G7 SE 有線ゲームコントローラー Xbox Series X|S Xbox One Windows 10/11用 PCコントローラーゲームパッド ホールエフェクトスティックと3.5mmオーディオジャック付き(パープル)
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
