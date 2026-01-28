このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第24回

【40％オフ】液晶ディスプレー搭載ゲームパッドがいまなら7828円！ AmazonスマイルSALE

2026年01月28日 14時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「GC310」を入手
 

液晶ディスプレー搭載のゲームパッドをチェック

　Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はAOCのゲームパッド「GC310」を紹介したい。参考価格は1万2980円だが、セール期間中は40％オフの7828円で購入できる。

　GC310は多機能の液晶ディスプレーを搭載するゲームパッドで、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PC、スマートフォンに対応。2.4GHz無線・Bluetooth・有線の3WAY接続、ホール効果スティックおよびトリガー、プログラム可能な4つの背面ボタン、10色のRGBカラー、6軸ジャイロセンサーなどが特徴となっている。

アマゾンで「GC310」を入手
 

使いやすさとデザインの評価が高め

　ユーザーレビューを見ると、「操作性が抜群」「設定が簡単」「スケルトンがかっこいい」といった声が寄せられている。使いやすさとデザインを評価するユーザーが多い印象だ。多機能なゲームパッドを安く手に入れたい人は、セール中に購入してみてはいかがだろうか。

アマゾンで「GC310」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【AOC正規品】コントローラー pc switch ゲームパッド「多機能LCDディスプレイ」低遅延 無線・有線3way接続 高精度「ホール」スティック＆トリガー／ドリフト防止／4つのプログラム可能ボタン＋設定メモリー機能搭載Turbo連射機能 6軸ジャイロセンサー 4段階バイブレーション調整 10色のRGBカラー 20時間連続使用 人体工学設計 持ちやすい ホワイト

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

　Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得な「ポイントアップキャンペーン」の登録はこちらから
 

　AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

「AmazonスマイルSALE」を確認する
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン