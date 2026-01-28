【40％オフ】液晶ディスプレー搭載ゲームパッドがいまなら7828円！ AmazonスマイルSALE

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

液晶ディスプレー搭載のゲームパッドをチェック

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回はAOCのゲームパッド「GC310」を紹介したい。参考価格は1万2980円だが、セール期間中は40％オフの7828円で購入できる。

GC310は多機能の液晶ディスプレーを搭載するゲームパッドで、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PC、スマートフォンに対応。2.4GHz無線・Bluetooth・有線の3WAY接続、ホール効果スティックおよびトリガー、プログラム可能な4つの背面ボタン、10色のRGBカラー、6軸ジャイロセンサーなどが特徴となっている。

使いやすさとデザインの評価が高め

ユーザーレビューを見ると、「操作性が抜群」「設定が簡単」「スケルトンがかっこいい」といった声が寄せられている。使いやすさとデザインを評価するユーザーが多い印象だ。多機能なゲームパッドを安く手に入れたい人は、セール中に購入してみてはいかがだろうか。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！