【AmazonスマイルSALE】PS5（デジタル・エディション 日本語専用）＋FFVIIリメイク＆リバースのセットが5％オフ！

PS5＋FFVIIリメイク＆リバースのセットがセール対象！

Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回は「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 + FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack(ダウンロード版) セット」を紹介したい。

本製品は、デジタル・エディション版のPlayStation 5と、スクウェア・エニックスの「FINAL FANTASY VII REMAKE」と「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のツインパックがセットになったもの。セット品の参考価格は6万4278円だが、セール期間中は5％オフの6万1062円。

名作RPG「FFVII」のリメイク版2作品がセットに

「FINAL FANTASY VII REMAKE」と「FINAL FANTASY VII REBIRTH」は、1997年に発売された「ファイナルファンタジーVII（以下、FFVII ）」のフルリメイク作品。3部作構成となっており、前者は第1章、後者は第2章という位置づけだ。

不朽の名作と名高いFFVIIを現代のグラフィックで再構築したものだが、新要素を加えたことで懐かしさと新しさの両立を実現。あの感動をもう一度味わいたい人におすすめだ。

「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！