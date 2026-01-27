Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第20回
【AmazonスマイルSALE】PS5（デジタル・エディション 日本語専用）＋FFVIIリメイク＆リバースのセットが5％オフ！
2026年01月27日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
PS5＋FFVIIリメイク＆リバースのセットがセール対象！
Amazon.co.jpでは、2月2日23時59分まで「AmazonスマイルSALE」が開催中だ。今回は「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 + FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack(ダウンロード版) セット」を紹介したい。
本製品は、デジタル・エディション版のPlayStation 5と、スクウェア・エニックスの「FINAL FANTASY VII REMAKE」と「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のツインパックがセットになったもの。セット品の参考価格は6万4278円だが、セール期間中は5％オフの6万1062円。
名作RPG「FFVII」のリメイク版2作品がセットに
「FINAL FANTASY VII REMAKE」と「FINAL FANTASY VII REBIRTH」は、1997年に発売された「ファイナルファンタジーVII（以下、FFVII ）」のフルリメイク作品。3部作構成となっており、前者は第1章、後者は第2章という位置づけだ。
不朽の名作と名高いFFVIIを現代のグラフィックで再構築したものだが、新要素を加えたことで懐かしさと新しさの両立を実現。あの感動をもう一度味わいたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 + FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack(ダウンロード版) セット
「AmazonスマイルSALE」では、Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを1月27日9時〜2月2日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。1月27日9時〜2月2日23時59分までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
