【25％オフ】「真・三國無双ORIGINS」とコラボした限定ワイヤレスコントローラーがAmazonで1万1100円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

「真・三國無双ORIGINS」公式ライセンス製品

Amazon.co.jpにて、ワイヤレスコントローラー「BIGBIG WON BLITZ2 TMR【真・三國無双ORIGINS 限定モデル】」が販売中だ。参考価格は1万4800円だが、タイムセールにより25％オフの1万1100円で購入できる。

BIGBIG WON BLITZ2 TMR【真・三國無双ORIGINS 限定モデル】は、コーエーテクモゲームスが販売する「真・三國無双ORIGINS」とコラボしたワイヤレスコントローラー。ゲームをイメージした黒・赤のデザインのほか、2000Hzのポーリングレート（有線・無線）、1000Hzのジャイロスコープ、人間工学に基づいた快適なグリップ感などが特徴となっている。

プレミア感のあるコントローラーが25％オフ！

ユーザーレビューを見ると、「反応速度の速さ」「押しごたえのあるメカニカルスイッチ」「スティックの精度が高い」など好評の声が多い。「真・三國無双ORIGINS」のデザインで彩られた限定モデルはプレミア感が強いので、安いときに購入しておきたいところ。気になる人は25％セールのうちに購入してみては？