【47％オフ】Razerの65％テンキーレスキーボード「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed」がAmazonで1万2086円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Razer独自の強みが詰まったテンキーレスキーボード

Amazon.co.jpにて、Razerのワイヤレスゲーミングキーボード「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed」（日本語配列・Green Switch）が販売中だ。参考価格は2万2780円だが、タイムセールにより47％オフの1万2086円で購入できる。

BlackWidow V3 Mini HyperSpeedは、テンキーやその他キーを省いた65％のワイヤレスキーボード（テンキーレスキーボード）。コンパクトなサイズはもちろん、高精度なグリーンメカニカルスイッチ、頑丈なキーキャップ、最大200時間のバッテリー持続時間、没入感あるライティングが楽しめる「Razer Chroma RGB」などが特徴。

デスクのスペースを確保したい人におすすめ

ユーザーのレビューを見ると、「コンパクトなサイズ」「長時間駆動が良い」など使いやすさを評価する声が見受けられる。そんなBlackWidow V3 Mini HyperSpeedは、マウスのスペースを大幅に確保したい人、日本語配列のテンキーレスが欲しい人、持ち運び用の一台を探している人におすすめだ。