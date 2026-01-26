このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第15回

【47％オフ】Razerの65％テンキーレスキーボード「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed」がAmazonで1万2086円！

2026年01月26日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed」を入手
 

Razer独自の強みが詰まったテンキーレスキーボード

　Amazon.co.jpにて、Razerのワイヤレスゲーミングキーボード「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed」（日本語配列・Green Switch）が販売中だ。参考価格は2万2780円だが、タイムセールにより47％オフの1万2086円で購入できる。

　BlackWidow V3 Mini HyperSpeedは、テンキーやその他キーを省いた65％のワイヤレスキーボード（テンキーレスキーボード）。コンパクトなサイズはもちろん、高精度なグリーンメカニカルスイッチ、頑丈なキーキャップ、最大200時間のバッテリー持続時間、没入感あるライティングが楽しめる「Razer Chroma RGB」などが特徴。

アマゾンで「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed」を入手
 

デスクのスペースを確保したい人におすすめ

　ユーザーのレビューを見ると、「コンパクトなサイズ」「長時間駆動が良い」など使いやすさを評価する声が見受けられる。そんなBlackWidow V3 Mini HyperSpeedは、マウスのスペースを大幅に確保したい人、日本語配列のテンキーレスが欲しい人、持ち運び用の一台を探している人におすすめだ。

アマゾンで「BlackWidow V3 Mini HyperSpeed」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Razer ゲーミングキーボード ワイヤレス 無線 メカニカルキーボード BlackWidow V3 Mini HyperSpeed JP Green Switch 2.4GHz Bluetooth 最大200時間バッテリー メカニカル グリーン軸 65%レイアウト Chroma RGB ABS キーキャップ 日本語配列 【日本正規代理店保証品】 RZ03-03891700-R3J1 ブラック

