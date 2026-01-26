このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第14回

【1万3981円⇀6986円】つかみ持ち特化の軽量有線マウス「XM2 8K」がAmazonのタイムセールで50％オフ！

2026年01月26日 15時10分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「XM2 8K」を入手
 

つかみ持ち特化のデザイン・8000Hz・軽量が魅力

　Amazon.co.jpにて、エンドゲームギアの有線ゲーミングマウス「XM2 8K」（ホワイト）が販売中だ。参考価格は1万3981円だが、タイムセールにより50％オフの6986円で購入できる。

　XM2 8Kは、つかみ持ちに特化した左右対称デザインと、逆八の字形状による側面のフィット感がウリの有線ゲーミングマウス。約52gの軽さ、フィット感とグリップ感を重視する大きめの形状、超高速をうたう8000Hzのポーリングレート、「超低遅延」か「安定性重視」を選べるモードなどが特徴となっている。

アマゾンで「XM2 8K」を入手
 

ゲーマーの心にぶっ刺さりの有線マウスが半額?!

　ユーザーのレビューを見ると、「驚くほどに軽い」「クリック・センサー遅延は他製品を凌駕するほどに低い」「有線が使いやすい」といった好意的な声が多い印象だ。1万円台のXM2 8Kが今なら半額で買えるチャンスなので、気になった人は早めに購入することを強くおすすめしたい。

アマゾンで「XM2 8K」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
エンドゲームギア(Endgame Gear) XM2 8k ゲーミングマウス 有線 8000Hzポーリングレート Kailh GXスイッチ PixArt PAW3395センサー 52g ホワイト EGG-XM2-8K-WHT

