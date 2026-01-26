【1万3981円⇀6986円】つかみ持ち特化の軽量有線マウス「XM2 8K」がAmazonのタイムセールで50％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

つかみ持ち特化のデザイン・8000Hz・軽量が魅力

Amazon.co.jpにて、エンドゲームギアの有線ゲーミングマウス「XM2 8K」（ホワイト）が販売中だ。参考価格は1万3981円だが、タイムセールにより50％オフの6986円で購入できる。

XM2 8Kは、つかみ持ちに特化した左右対称デザインと、逆八の字形状による側面のフィット感がウリの有線ゲーミングマウス。約52gの軽さ、フィット感とグリップ感を重視する大きめの形状、超高速をうたう8000Hzのポーリングレート、「超低遅延」か「安定性重視」を選べるモードなどが特徴となっている。

ゲーマーの心にぶっ刺さりの有線マウスが半額?!

ユーザーのレビューを見ると、「驚くほどに軽い」「クリック・センサー遅延は他製品を凌駕するほどに低い」「有線が使いやすい」といった好意的な声が多い印象だ。1万円台のXM2 8Kが今なら半額で買えるチャンスなので、気になった人は早めに購入することを強くおすすめしたい。