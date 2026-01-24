確定申告の紙整理に：ScanSnap iX2500が5万円切り、ADF100枚＆両面読取

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon.co.jp】リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が5万円切り！

リコー PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が、参考価格65,340円から24％オフの49,918円で販売中です。

確定申告や年度末が近づくと、レシートや領収書、各種書類が一気に増えて「あとでまとめて…」が発生しがちです。紙の山を作らないコツは、受け取ったタイミングで“入口”を決めてデータ化すること。今回は、ScanSnapのフラグシップ「iX2500」がAmazonで値引き表示になっているのを見つけたので、ポイントを手短に整理します。/p>

リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の魅力

① 毎分45枚スキャンと最大100枚対応

ScanSnap史上最速となる毎分45枚の高速スキャンを実現。最大100枚の原稿をセットでき、両面同時読み取りにも対応しています。業務用スキャナー向けに自社開発された次世代SoC「iiGA」を搭載し、PCレスでの画像処理性能が大幅に進化しています。

② 5インチタッチパネルと2.9秒の高速起動で快適操作

本体には5インチの静電容量式タッチパネルを搭載。電源投入から約2.9秒で起動し、ストレスの少ない操作が可能です。Wi-Fi 6に対応し、セキュリティ規格はWPA3、TLS 1.3をサポート。USB Type-C接続にも対応しています。

③ ScanSnap Home対応でデータ整理・活用まで一元管理

スキャンしたデータは、ソフトウェア「ScanSnap Home」を通じて文書管理や名刺管理、経費精算、写真整理などに活用可能。タッチパネルからワンタッチでPDF保存ができます。PC版ではMicrosoft Teams、SharePoint、OneNote、Notion、iCloudとの連携にも対応しています。

お買い得価格で手に入る！

スキャナーは性能だけでなく、置き場所と“保存先のルール”が決まると一気に使う頻度が上がります。価格・ポイント・在庫・配送日は変動するため、購入前に販売ページで最新条件を確認してみてください。まずはレシートや仕事書類など、発生頻度の高い紙から1カテゴリだけ運用を固定すると続けやすいです。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。