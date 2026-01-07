”褒められ”バレンタインギフト、東京駅でぜんぶ揃います！

恋人や家族、友人やお世話になった人など、多くの人にギフトを贈るタイミングであるバレンタイン。ついでに自分用のチョコも欲しくなってしまいます。

今年は何を贈ろうかとまだ迷っているなら、エキナカが正解！ 東京駅のエキナカ施設「グランスタ」なら、たくさんのお店のスイーツが見られるので、きっと素敵なギフトが見つかりますよ！

東京駅で買える、特別感のあるチョコレートギフト

エキナカ商業施設「グランスタ」「エキュート」各館にて、1月26日（月）から3月14日（土）までのバレンタインデー・歓送迎ギフト・ホワイトデーに向けて、「GIFT」を切り口としたフェア「One Gift, Too Much Love.」を開催。ギフトフェア第一弾「One Gift, Too Much Love. ～わたしも しあわせ、だれかも しあわせ。～ 」のバレンタインは、「グランスタ」の特別感のあるチョコレートギフトを取り揃えます。

ペタルノーブル

価格：1缶 ￥4,850（税込）

店舗：shodai bio nature（ショウダイ ビオ ナチュール）（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

※なくなり次第終了

季節限定のデザイン缶に、世界最大規模のオーガニック（有機）認証機関である「エコサート」認定原料を使用した、果実の香りが豊かな花びら型のチョコレートの詰め合わせです。薄く繊細に仕上げたチョコレート「ペタル（花びら）」には、グランスタ東京のブランドロゴをイメージした5色のパールクラッカンをトッピング。

プレミアム ガナッシュ サンドイッチ（Rouge）

価格：3種各1個入 ￥2,600（税込）

店舗：(NO) RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）

上質な素材と丁寧な手仕事で仕上げた、3種のフレーバーが楽しめるガナッシュサンドです。「いちごギモーヴ」は、いちご風味のもふもふギモーヴといちごショコラがかわいらしいピンクのグラデーション。「木苺パートドフリュイ」は、濃密で深い香り・酸味の木苺パートドフリュイに、赤い果実を思わせるマダガスカル産のカカオを合わせました。「キームンガナッシュサンド」は、赤くきらめく紅茶「キームン」をじっくり抽出。パウダー状の茶葉を練り込んだ、香り豊かなガナッシュサンドです。

BASQUE CHEESECAKE Cacao

価格：1個 ￥4,536（税込）

店舗：Mr. CHEESECAKE（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

チーズケーキブランドとして名の知られる「Mr. CHEESECAKE」による、バレンタイン限定フレーバーのバスクチーズケーキが登場。焦がしバター、バニラ、黒糖などコク深く旨味が豊かな素材に、香ばしいカカオパウダーを組み合わせました。

信州ウイスキーボンボン（右）サングリア・ショコラ

価格：各1個 ￥640（税込）/br> 店舗：カヌレリテ（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）/br> ※数量限定

「信州ウイスキーボンボン」は、食べる直前にスポイトのオーガニックハニーで贅沢な甘さをもたせたウイスキーを注ぎこむ、新感覚のカヌレ。チョコレートの中から、魅惑の蜜があふれ出します。「サングリア・ショコラ」は、マンディアンのように華やかなカヌレ。スポイトの赤ワインソースをたっぷり絡めると芳醇な味わいのハーモニーが広がります。

コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン 9個入り

価格：1箱 ￥4,968（税込）

店舗：ピエール マルコリーニ（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

「世界を旅するショコラティエ」ピエール マルコリーニが、日本各地を巡って生み出した特別なアソート。徳島県産のスダチや佐賀県産の海苔など、大切に育まれた日本の素材を使い、今年のテーマ「Merci de tout Cœur（心からありがとう）」の気持ちを込めて9種のチョコレートに仕立てました。

この他にもさまざまなチョコレートスイーツが登場。とっておきのギフトを探しに行きましょう！

One Gift, Too Much Love. ～わたしも しあわせ、だれかも しあわせ。～

開催場所：グランスタ（東京・丸の内）

期間：1月26日（月）～2月14日（土）