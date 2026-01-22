ドバイにするか、初モノにするか、実績と信頼のパティスリーか？　「丸の内バレンタインマーケット」が今年も大豊作！

丸ビルがチョコレートに染まる時期がやってきました！ 今年も「Sweets meets MARUNOUCHI」が開催します！

初出店の4店舗をはじめとした全17店舗が登場するとのことで楽しみです。

会社帰りに絶対寄ろう♪

2月6日（金）から10日（火）まで、丸ビル1階マルキューブでMARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」が行われます。

注目はドバイチョコレートを手掛ける「divan」。「KOMU 丸ビル店」など初出店の4店舗にも注目。もちろん丸の内エリアで人気の「ショコラティエ パレ ド オール」や「ピエール・エルメ」のスイーツもラインアップします。

期間中各日先着100名様が参加できる「丸の内スイーツ抽選会」も実施。「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」でのお買上げレシート（税込2,000円以上／当日レシート合算可）を提示すると、抽選で丸の内ポイントアプリクーポンが当たります。このクーポンを使えば、無限にスイーツが買えちゃう…！

MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」

開催日時：2026年2月6日（金）～2月14日（土）各日11:00～21:00

※2月8日（日）・11日（水・祝）は20:00まで

会場：丸ビル1階 マルキューブ

参加店舗：全17店舗