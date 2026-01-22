ドバイにするか、初モノにするか、実績と信頼のパティスリーか？　「丸の内バレンタインマーケット」が今年も大豊作！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」キービジュアル

　丸ビルがチョコレートに染まる時期がやってきました！　今年も「Sweets meets MARUNOUCHI」が開催します！

　初出店の4店舗をはじめとした全17店舗が登場するとのことで楽しみです。

会社帰りに絶対寄ろう♪

　2月6日（金）から10日（火）まで、丸ビル1階マルキューブでMARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」が行われます。

　注目はドバイチョコレートを手掛ける「divan」。「KOMU 丸ビル店」など初出店の4店舗にも注目。もちろん丸の内エリアで人気の「ショコラティエ　パレ ド オール」や「ピエール・エルメ」のスイーツもラインアップします。

MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」出店店舗ラインナップ

　期間中各日先着100名様が参加できる「丸の内スイーツ抽選会」も実施。「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」でのお買上げレシート（税込2,000円以上／当日レシート合算可）を提示すると、抽選で丸の内ポイントアプリクーポンが当たります。このクーポンを使えば、無限にスイーツが買えちゃう…！

MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」
開催日時：2026年2月6日（金）～2月14日（土）各日11:00～21:00
　　　　　※2月8日（日）・11日（水・祝）は20:00まで
会場：丸ビル1階 マルキューブ
参加店舗：全17店舗

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

